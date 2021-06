Costruisci, esplora, combatti nel vasto mondo di gioco in Sea of ​​Craft

Green Man Gaming Publishing è lieta di annunciare una nuova partnership con Wizard Games per pubblicare il prossimo gioco sandbox di costruzione basato sulla fisica Sea of ​​Craft. Disponibile per PC tramite Steam, Sea of ​​Craft uscirà alla fine dell'estate 2021.

Sea of ​​Craft è un gioco di costruzione e avventura realistico basato sulla fisica con centinaia di materiali da costruzione e armi tra cui scegliere, offrendoti opzioni quasi infinite per creare creazioni marine uniche e meravigliose. Quando hai finito di costruire, prendi le onde infide del Mare del Sud di Beela, dove ti aspettano avventure selvagge e ricche taglie. Unisciti a giocatori di tutto il mondo e combatti con misteriosi mostri in agguato nelle profondità o combatti i tuoi nemici e rivendica indicibili ricchezze!

Sea of ​​Craft presenta tre stili di gioco unici; Modalità Singleplayer, Open Sea e Sandbox, che ti offrono la libertà di mostrare i tuoi muscoli creativi e goderti il ​​gioco a modo tuo, da solo o con altri giocatori di tutto il mondo. Costruisci la nave dei tuoi sogni e prendi parte a sfide emozionanti o combatti per la supremazia in intense battaglie PvP. L'unico fattore limitante è la tua immaginazione!

"Come parte del più ampio investimento nella divisione editoriale, Green Man Gaming è entusiasta di lavorare con Wizard Games per portare Sea of ​​Craft sul mercato", ha commentato Helen Churchill, SVP of Publishing presso Green Man Gaming. "Stiamo seguendo Sea of ​​Craft da un po' di tempo e siamo rimasti colpiti dal connubio tra costruzione basata sulla fisica, esilarante modalità di gioco per giocatore singolo, modalità di gioco PVP e un impressionante piano di contenuti in accesso anticipato: crediamo che Sea of ​​Craft sarà il pacchetto completo agli appassionati di crafting e simulazione”.

“Lavoriamo su Sea of ​​Craft da oltre due anni. Sea of ​​Craft ha conquistato un'enorme quantità di amore e riconoscimento da parte di coloro che hanno partecipato ai nostri numerosi test chiusi online e mostre offline". ha commentato Changmeng Li, produttore del gioco. “Ora stiamo lavorando duramente per perfezionare la versione EA. In Sea of ​​Craft le possibilità sono infinite e non vediamo l'ora di vedere quali incredibili buffonate di crafting faranno i giocatori!".

Sea of ​​Craft parteciperà anche al prossimo Steam Next Fest con Wizard Games che ospiterà due sessioni di livestream e Q+A il 17 e 22 giugno alle 19:00 BST/20:00 CEST/14:00 EDT/11:00 PDT sulla pagina Steam.

Caratteristiche di Sea of ​​Craft