Coursera for Campus lancia nuove offerte gratuite e nuove funzionalità

Coursera, la piattaforma di apprendimento online leader nel mondo, ha annunciato l'arrivo delle versioni gratuite di Coursera for Campus e funzionalità aggiornate per soddisfare le maggiori esigenze, anche a lungo termine, dell'istruzione superiore in tutto il mondo. Le nuove funzionalità consentono alle università di integrare l'apprendimento online con l'assegnazione dei crediti formativi, migliorare l'occupabilità degli studenti e creare corsi privati.

L'annuncio di oggi è frutto della Campus Response Initiative, che è stata lanciata a marzo per dare a studenti e docenti l'accesso gratuito a Coursera for Campus durante le chiusure legate alla pandemia. Attualmente, sono più di 3.700 le istituzioni che utilizzano Coursera for Campus per fornire formazione online a oltre 2,4 milioni di studenti.

Con Coursera for Campus, le università italiane hanno tenuto più di 102.000 corsi a oltre 18.000 studenti. Le università hanno utilizzato Coursera for Campus per consentire l'apprendimento continuo, offrire contenuti supplementari ai loro corsi di laurea e preparare gli studenti per il lavoro e periodi di stage. Tra le università che hanno utilizzato Coursera ci sono istituzioni di grande rilievo come l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Southampton e l'Università di Kassel.

"La pandemia ha accelerato il bisogno delle università di rendere l'apprendimento online parte centrale dell'esperienza degli studenti", ha affermato Jeff Maggioncalda, CEO di Coursera. "Siamo passati da 30 università che utilizzavano Coursera for Campus a oltre 3.700 in soli sette mesi. Gli ultimi aggiornamenti aiuteranno le università a fornire ai propri studenti un valido metodo d'apprendimento online e competenze rilevanti nel mondo del lavoro".

Con tre offerte, Coursera for Campus si impegna a supportare studenti e istituzioni in ogni fase dell'apprendimento online:

● L'offerta Studenti garantisce a ogni studente universitario l'accesso gratuito a progetti guidati illimitati per l'apprendimento pratico e un corso all'anno. L'offerta Basic fornisce fino a 20.000 licenze studentesche gratuite a ogni università. Ogni licenza include l'accesso a progetti guidati illimitati e un corso all'anno1. Questa offerta gratuita a lungo termine include funzionalità di base contro il plagio e l'accesso all'assistenza online.

● L'offerta Istituzione fornisce progetti guidati illimitati e iscrizioni ai corsi illimitate per ciascuna licenza studente. Consente inoltre alle università di creare, valutare e gestire programmi di apprendimento online per una maggiore integrazione dei crediti formativi.

"L'apprendimento da remoto è un'interessante opportunità per integrare e ampliare le conoscenze degli studenti nell'istruzione superiore. In questa direzione, Coursera for Campus è un grande abilitatore, offrendo l'apprendimento multidisciplinare attraverso l'accesso ai vertici dell'istruzione", ha affermato il Prof. Giacomo Cabri, Delegato del Rettore per la didattica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. "Siamo molto soddisfatti dell'impatto che il programma ha avuto sui nostri studenti, con oltre 9.400 iscrizioni e 32.500 lezioni prese".

APPROFONDIMENTO

Le funzionalità aggiornate di Coursera for Campus consentono alle università di:

Offrire un apprendimento online affidabile e totalmente integrato

Mentre le università cercano di costruire programmi di apprendimento online a lungo termine per gli studenti, devono garantire che la loro esperienza soddisfi il rigore accademico dell'apprendimento universitario.

I docenti possono ora gestire gli esami in totale sicurezza e rilevare casi di plagio con grande facilità. Coursera for Campus Supporta la sorveglianza degli esami con integrazioni come ProctorU, oltre che aiutare i docenti nella programmazione e calendarizzazione dei test. Nei prossimi mesi, Coursera migliorerà la sicurezza degli esami con strumenti di verifica dell'identità di terze parti. Per compiti ed esami, le integrazioni con strumenti come Turnitin rilevano automaticamente il plagio, per agevolare sia studenti che esaminatori. Gli studenti possono in questo modo eseguire dei controlli per scoprire se i loro contenuti sono simili ad altri, prima di consegnare i documenti. Mentre i docenti possono visualizzare tutti i casi di sospettato o confermato plagio all'interno del Registro dei voti. Inoltre, il rischio plagio viene ancor più limitato da una funzione della piattaforma che disabilita la condivisione delle URL.

Vi sono poi le Question Banks, strumenti che semplificano la creazione di valutazioni rigorose e personalizzate su larga scala. Ogni facoltà può creare metri di valutazione con qualsiasi combinazione di domande a scelta multipla con valutazione automatica e domande a risposta libera con valutazione manuale. È presente, inoltre, la possibilità di scrivere domande e randomizzarle in base all'obiettivo di apprendimento e al livello di difficoltà. Questa funzionalità verrà implementata ampiamente entro la fine dell'anno.

Migliorare l'occupabilità degli studenti tramite un apprendimento rilevante per il lavoro

La pandemia ha ridotto le opportunità di occupazione e gli studenti, ora più che mai, per ottenere un impiego devono laurearsi con competenze altamente richieste dal mercato del lavoro. Utilizzando Coursera for Campus, le università possono aiutare gli studenti ad acquisire le conoscenze più spendibili sul mercato, attestate con certificati professionali da enti come Google, IBM, Facebook, Intuit, Salesforce e Amazon. Lanciati a marzo, i progetti guidati offrono agli studenti un'esperienza pratica con strumenti come Python, SQL, HTML, Jupyter Notebooks, Java, R, Tensorflow e Google Analytics. Gli studenti possono apprendere queste skill in meno di due ore per poi sfruttarle durante i colloqui e sul lavoro.

L'analisi dello sviluppo delle competenze in Coursera for Campus può aiutare i docenti a monitorare i progressi degli studenti e a colmare le loro lacune. Coursera mette inoltre a disposizione le Academies, strumenti creati al fine di aiutare gli studenti a sviluppare le competenze richieste per specifici ruoli lavorativi.

Creare programmi di apprendimento online, utilizzare corsi già pronti e strumenti di creazione privati

Ora che l'apprendimento online è diventato fondamentale per l'esperienza degli studenti, le università hanno bisogno di un modo efficace per creare e curare programmi di studio online di alta qualità. Su Coursera è possibile usufruire di oltre 4.200 corsi online preparati da importanti università e aziende. A questo si aggiunge la possibilità di creare in modo efficiente corsi personalizzati, progetti pratici, valutazioni e persino incorporare registrazioni Zoom con Live2Coursera. Sul Coursera Teaching Center sono disponibili anche strategie e risorse per un insegnamento online efficace.

Nei prossimi mesi, Coursera lancerà un nuovo strumento che aiuterà i docenti a colmare le lacune dei curricula degli studenti, insegnare nuove specialità e concentrare i programmi accademici su discipline o livelli di difficoltà specifici.

Coursera for Campus offre anche strumenti amministrativi e integrazioni LMS che consentono ai docenti di gestire l'esperienza degli studenti end-to-end in un'unica piattaforma. I punteggi degli studenti vengono monitorati automaticamente in Gradebooks e sono disponibili analisi dei filtri personalizzate per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni. Dal prossimo anno i docenti possono anche iscrivere automaticamente gli studenti a sequenze di corsi personalizzate, per le quali è in arrivo la funzionalità di pianificazione fissa.

Colmare il digital divide grazie al mobile learning che può essere scaricato e visualizzato offline

Coursera for Campus aiuta le università a servire equamente gli studenti, compresi quelli con connettività, larghezza di banda e dispositivi limitati. Il 70% degli studenti di Coursera for Campus ha infatti utilizzato un dispositivo mobile per l'apprendimento durante la pandemia. Con l'apprendimento mobile e offline, gli studenti possono scaricare corsi, sincronizzare progressi ed esami, prendere appunti e sincronizzare il calendario, il tutto ottimizzato per un basso consumo di dati. La piattaforma include anche strumenti di coinvolgimento digitale per massimizzare l'efficacia dell'apprendimento come video di dimensioni ridotte, Programmi di Assegnazione online e progetti guidati per l'apprendimento pratico.

Con il lancio di oggi, Coursera for Campus è pronto a soddisfare le esigenze a lungo termine delle università di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su ciascuna offerta, si prega di visitare www.coursera.org/campus