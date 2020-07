Creative annuncia le nuove cuffie Aurvana Trio Wireless

Creative Technology annuncia Creative Aurvana Trio Wireless, l'ultimo prodotto dell'acclamata serie Aurvana. Le cuffie sono caratterizzate da un nuovo design e dallo stesso sistema a tre driver ibrido e di qualità utilizzato per Aurvana Trio: migliore, più leggero e wireless. Aurvana Trio Wireless è il prodotto ideale sia per gli audiofili che per tutti gli ascoltatori in movimento grazie all'eccellente qualità audio e delle chiamate, alla batteria a lunga durata e alla comodità nell'indossarle per tutta la giornata.

Concediti una qualità audio eccezionale

Con il sistema a tre driver, Aurvana Trio Wireless è in grado di offrire un audio incontaminato sempre e ovunque. Impiega due driver per bilanciare i suoni medi e alti e uno in bio-cellulosa per bassi potenti ma puliti per catturare ogni piccolo dettaglio e riprodurre fedelmente ogni genere musicale.

Aurvana Trio Wireless utilizza Bluetooth 5.0, aptX Low Latency, aptX HD e AAC audio codec per offrire un audio incontaminato senza lag durante tutta la giornata. Si abbina perfettamente ai ricetrasmettitori audio USB come Creative BT-W3, lanciato di recente, per offrire un audio di qualità anche a coloro che non hanno il Bluetooth sui propri dispositivi.

Per migliorare l'esperienza audio, Aurvana Trio Wireless sfrutta Super X-Fi READY, una versione anticipata della pluripremiata tecnologia Super X-Fi che sfrutta l'olografia audio per contenuti e file musicali memorizzati su smartphone. In questo modo, utilizzando l'app SXFI si potrà godere di un una qualità audio totalmente diversa, il più simile possibile a quella reale.

Per sfruttare al massimo Super X-Fi su piattaforme streaming come YouTube, Netflix o Spotify, SXFI AIR o SXFI TRIO sono i prodotti ideali.

Progettata per il comfort e per lavorare, imparare e giocare da casa

Il cinturino in silicone morbido e leggero di Aurvana Trio Wireless lo rende pratico e adatto a chi è sempre in movimento. È progettato ergonomicamente per appoggiarsi attorno al collo senza appesantire le spalle, per essere così utilizzato tutto il giorno. Quando non sono in uso, gli auricolari possono essere collegati magneticamente per confondersi con ogni outfit.

Aurvana Trio Wireless è dotato di un microfono con tecnologia Qualcomm cVc 8.0 che rende ancora più semplice rispondere alle chiamate, offrendo un audio cristallino sia per una riunione di lavoro che per una semplice chiacchierata tra amici. È dunque un ottimo compagno per lavorare, imparare o giocare da casa.

Un altro punto importante è la connettività multi-point, che consente di associare Aurvana Trio Wireless a due dispositivi contemporaneamente, perfetto per chi si alterna tra smartphone e laptop.

Ultima, ma non per importanza, è la durata della batteria: Aurvana Trio Wireless dura fino a 20 ore per carica, mantenendo così l'audio al massimo per tutta la giornata.

Prezzo e disponibilità

Aurvana Trio Wireless è disponibile al prezzo di €99,99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visita creative.com/aurvanatriowireless