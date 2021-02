Creative annuncia Sound Blaster PLAY! 4, DAC USB tascabile per rendere smart la comunicazione

Creative Technology annuncia Sound Blaster PLAY! 4, DAC USB tascabile dotato di nuove feature per facilitare la comunicazione tra gli utenti. Con il nuovo SmartComms Kit (per Windows), Sound Blaster PLAY! 4 include una serie di funzioni per rendere smart la comunicazione, come VoiceDetect e la Cancellazione del rumore bidirezionale che semplifica le conferenze per chi lavora da casa.

La nuova funzione VoiceDetect consente di parlare senza interruzioni poiché lo stato muto cambia in base al rilevamento vocale: il microfono si attiva all'istante quando viene rivelata la voce e si disattiva automaticamente al termine della frase.

Tutto ciò succede senza toccare alcun pulsante e gli utenti possono concentrarsi su ciò che conta veramente: la conversazione. La tecnologia di Cancellazione del rumore bidirezionale lavora per ridurre i rumori di sottofondo durante le chiamate per entrambi: NoiseClean-in per l'audio in entrata e NoiseClean-out per quello in uscita. Così si sentiranno chiaramente solamente le voci durante la conversazione.

Nonostante le sue piccole dimensioni, Sound Blaster PLAY! 4 è un piccolo capolavoro d'ingegneria che ci si aspetta da un prodotto Sound Blaster, con risoluzione 24-bit / 192 kHz a 110 dB per offrire un upgrade sonoro istantaneo in termini di chiarezza e ricchezza rispetto all'audio predefinito dei dispositivi. È possibile migliorare ulteriormente la qualità audio di musica, film e videogiochi con Bass Boost e Dynamic EQ tramite il comodo pulsante EQ.

Inoltre, è sempre possibile utilizzare Sound Blaster Acoustic Engine, che offre un set di tecnologie audio di qualità come Surround immersion e CrystalVoice.

Queste feature sono presenti nella nuova app Creative, un nuovo software con interfaccia utente integrata su vari prodotti.

Sound Blaster PLAY! 4 è facile da configurare e compatibile con più piattaforme: PC, Mac, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Insieme alle nuove feature per una comunicazione smart e una maggiore portabilità, Sound Blaster PLAY! 4 è una scelta ovvia per gli utenti perché rappresenta la soluzione ideale per comunicare in smart working.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster PLAY! 4 è disponibile al prezzo di lancio di €29.99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visita www.creative.com/sbplay4.