Creative lancia Zen Hybrid, cuffie wireless a lunga durata con ANC

Creative Technology lancia Creative Zen Hybrid, le ultime cuffie wireless in grado di intrattenere più a lungo gli amanti della musica. Dotato di tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), driver al neodimio da 40mm, batteria che dura fino a 37 ore e un design minimalista ma elegante, Creative Zen Hybrid rappresenta la giusta opzione per chiunque.

Tutte le funzionalità per trovare il tuo Zen

Creative Zen Hybrid è progettato per aiutare gli utenti ad essere in armonia con se stessi attraverso la musica, ovunque essi siano: grazie alla tecnologia ANC Ibrida, in grado di eliminare le distrazioni e i rumori ambientali, sarà più facile concentrarsi.

Questa tecnologia è detta "Ibrida" grazie all'implementazione dei microfoni feedforward e feedback su ciascun padiglione. Di conseguenza, fino al 95% del rumore ambientale viene filtrato, consentendo agli utenti di concentrarsi unicamente sui lori brani preferiti mentre sono in movimento.

D'altra parte, l'Ambient Mode consente agli utenti di rimanere consapevoli di ciò che succede intorno a loro senza togliere le cuffie, per ascoltare gli annunci alla stazione ferroviaria, per poter ordinare al bancone del bar o semplicemente per restare al sicuro nelle strade trafficate. A completare il tutto è presente un microfono dotato di Cancellazione del Rumore, per rendere le chiamate più chiare anche all'ascoltatore.

In aggiunta alla funzione di Cancellazione del Rumore, le cuffie sono dotate di driver al neodimio da 40mm. Sapientemente sintonizzato dagli ingegneri Creative per un suono con bassi accurati e alti puliti, Zen Hybrid è ben bilanciata e in grado di adattarsi a un'ampia varietà di generi, aiutando a prevenire l'affaticamento da cuffie.

Con un'impressionante durata della batteria fino a 37 ore, gli utenti potranno godersi le proprie playlist, persino in modalità ripetizione. Zen Hybrid può fornire fino a 5 ore di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica rapida. Creative Zen Hybrid sfoggia un design leggero ma elegante, con pulsanti di controllo tattili facili da usare e comodamente posizionati sul padiglione destro. L'headset è inoltre pieghevole e può essere riposto comodamente nella custodia per il trasporto quando non in uso.

SXFI READY

Creative Zen Hybrid è ottimizzato per supportare l'entusiasmante e imminente sistema Super X-Fi ampliato, in cui l'olografia per cuffie Super X-Fi verrà implementata su diversi dispositivi come TV, PC e dispositivi mobile. Coloro che utilizzeranno cuffie SXFI READY come le Zen Hybrid potranno sfruttare questa nuova tecnologia pluripremiata sui propri dispositivi. Nel frattempo, gli utenti possono beneficiare dell'ottimizzazione delle cuffie SXFI READY. Un'anteprima gratuita della pluripremiata tecnologia Super X-Fi è disponibile tramite l'app SXFI, così che gli utenti possano provare l'olografia delle cuffie Super X-Fi direttamente sul proprio telefono. Coloro che sono interessati a ricevere gli aggiornamenti sui nuovi dispositivi compatibili con la tecnologia SXFI e compatibili con le cuffie SXFI READY possono registrarsi a questa pagina.

Caratteristiche chiave di Creative Zen Hybrid

ANC Ibrido (microfoni feedforward e feedback su ciascun padiglione)

Ambient Mode

Durata della batteria fino a 37 ore (ANC spento) o 27 (ANC attivo)

Fino a 5 ore di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica

Driver da 40mm al neodimio

Design pieghevole, con custodia di trasporto inclusa

SXFI READY

Prezzo e disponibilità

Creative Zen Hybrid è disponibile al prezzo di €109,99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visita creative.com/ZenHybrid.