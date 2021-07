Creative Technology annuncia Creative T60, un compatto sistema Hi-Fi 2.0

Creative Technology annuncia Creative T60, un compatto sistema di altoparlanti Hi-Fi 2.0, nonché l'ultima aggiunta alla celebre serie T. Progettato per assumere una forma minimalista ed elegante, Creative T60 è dotato delle tecnologie Sound Blaster Clear Dialog e Surround per offrire dialoghi più chiari e un palcoscenico in grado di avvolgere l'ascoltatore.

La sua versatilità va oltre la figura di un tipico altoparlante grazie a SmartComms Kit, che migliora la comunicazione online per gli utenti Windows 10 tramite le funzioni di silenziamento automatico e alla cancellazione del rumore bidirezionale.

Dotato di due potenti driver full-range da 2,75" con amplificatore digitale integrato, Creative T60 offre un audio in grado di fornire 30W RMS, con picchi di 60W. In linea con la tradizione della serie T, la tecnologia BasXPort migliora i bassi per produrre suoni più ricchi e profondi senza l'utilizzo di un subwoofer.

Inoltre, Creative T60 vanta una serie di opzioni di connettività, come lo streaming audio tramite USB-C, Bluetooth 5.0, porta per le cuffie, per microfono e ingresso AUX per una configurazione semplice. Con un design accattivante, funzioni di comunicazione smart e migliori opzioni di connettività, Creative T60 si distingue dalla massa con gli altoparlanti risultando perfetto per lavorare, imparare e giocare da casa.

Prezzo e disponibilità

Creative T60 è disponibile al prezzo di lancio di € 79,99 su Creative.com

Per ulteriori informazioni, visita https://www.creative.com/t60.