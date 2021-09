Creative Technology annuncia la scheda audio Sound Blaster Audigy Fx V2

Creative Technology annuncia Sound Blaster Audigy Fx V2, l'ultima aggiunta alla celebre serie di schede audio Sound Blaster. Grazie a un importante restyling rispetto al suo predecessore Sound Blaster Audigy Fx, la scheda presenta importanti miglioramenti in termini di qualità audio (inclusa l'opzione di upgrade tramite scheda figlia) e il comodo SmartComms Kit per chiamate online senza interruzioni. Sound Blaster Audigy Fx V2 è semplicemente la miglior scelta per aggiornare l'audio del PC.

Sound Blaster Audigy Fx V2 dispone di una scheda figlia separata come opzione di aggiornamenti.

Senti la differenza con Sound Blaster

Sound Blaster Audigy Fx V2 sfrutta la tecnologia Sound Blaster Acoustic Engine per offrire un audio surround cinematografico 5.1 di alta qualità e una risoluzione audio a 24Bit/192kHz. In coppia con il fedele DAC in grado di raggiungere una gamma dinamica di 120dB, questa scheda è un piacere per le orecchie degli utenti che desiderano migliorare l'audio della motherboard per film, musica e videogiochi. La Scout Mode, elemento fondamentale di Sound Blaster, migliora i segnali audio in-game così che gli utenti riescano a individuare la posizione dei nemici durante la battaglia.

La scheda audio supporta i canali discreti 5.1 sugli altoparlanti così come un surround virtuale 5.1 sulle cuffie (fino a 600 Ω). Per chi volesse spingersi oltre, la scheda figlia Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro è disponibile come opzione di aggiornamento: gli utenti possono godere di un surround 7.1 completo, riproduzione ad alta qualità DSD256 e un'uscita ottica che aumenta ulteriormente la connettività.

Con una forma più compatta, Sound Blaster Audigy Fx V2 è più piccolo del 16% rispetto al predecessore. È inoltre dotato di staffe intercambiabili a tutta altezza e mezza altezza, che rendono semplice l'inserimento della scheda audio nel PC.

La via più intelligente per comunicare

Sound Blaster Audigy Fx V2 offre prestazioni maggiori rispetto a una classica scheda audio: SmartComms Kit è un insieme di funzioni di comunicazione intelligenti in grado di semplificare il modo in cui gli utenti dialogano durante le conferenze e nelle chat online. Grazie alle funzionalità VoiceDetect, NoiseClean-in e NoiseClean-out, gli utenti possono evitare le solite perdite di tempo come armeggiare con il microfono grazie all'audio pulito e privo di rumori di sottofondo mentre parlano con gli altri.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster Audigy Fx V2 è disponibile al prezzo di €54.99; Sound Blaster Audigy Fx V2 DB Pro è disponibile al prezzo di €17.99.

Per ulteriori informazioni, visita www.creative.com/SBAFXV2.