Creative Technology annuncia le cuffie Sound Blaster JAM V2

Creative Technology annuncia Sound Blaster JAM V2, le ultime cuffie wallet-friendly realizzate per un intrattenimento audio a 360 gradi.

Con la stessa struttura ultra leggera e i driver di alta qualità al neodimio del suo predecessore, Sound Blaster JAM V2 è ora dotato di Bluetooth 5.0, di una batteria che dura fino a 22 ore e di codec audio avanzati (aptX HD e aptX Low Latency), per offrire agli utenti un'esperienza di ascolto wireless mai provata prima.

Supportato da oltre 30 anni di lavoro in campo audio, Sound Blaster JAM V2 offre un audio ricco e chiaro, ideale per ascoltare musica, film e videogiochi. Inoltre, la connettività Multipoint consente agli utenti di connettersi e di passare senza problemi da un dispositivo Bluetooth all'altro. È ora possibile ascoltare la musica dal proprio laptop e metterla in pausa per rispondere a una chiamate senza dover armeggiare con le connessioni.

Dotato di un doppio microfono e tecnologia di cancellazione del rumore Qualcomm cVc 8.0, Sound Blaster JAM V2 offre una migliore qualità delle chiamate, in quanto amplifica la voce e rimuove ogni rumore di sottofondo per garantire un audio cristallino sempre e ovunque.

Sound Blaster JAM V2 è dotato del più recente StartComms kit, incluso VoiceDetect che attiva e disattiva automaticamente il microfono in base al rilevamento vocale e alla Cancellazione del rumore bidirezionale, che consente di ascoltare e di essere ascoltati chiaramente durante le call. È possibile accedere facilmente a tutte queste feature tramite la nuova app Creative in modalità cablata. L'ultima versione del software con interfaccia utente integrata sui vari prodotti è ora disponibile su Windows 10.

Con un design leggero, ottime prestazioni audio e una qualità delle chiamate migliorata, Sound Blaster JAM V2 offre performance superiori a un prezzo inferiore, risultando così l'headset ideale per lavorare, imparare e giocare da casa.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster JAM V2 è disponibile al prezzo di lancio di €39.99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale del prodotto a questa pagina.