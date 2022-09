Creative Technology annuncia Sound Blaster Katana V2X

Creative Technology annuncia Sound Blaster Katana V2X, l'ultima soundbar da gaming in grado di offrire la stessa qualità audio che contraddistingue la serie Katana e allo stesso tempo capace di soddisfare gli utenti occupando spazi più piccoli nei loro set-up.

È l'alternativa più snella dell'apprezzata Sound Blaster Katana V2, che ha ottenuti numerosi riconoscimenti da parte dei recensori, venendo definita "La miglior soundbar da gaming migliora ancora" (Windows Central), "Il miglior upgrade da fare su PC" (VentureBeat), "Un'eccellente soundbar per giocare su PC" (GamesRadar+).

Sound Blaster Katana V2X libera spazio prezioso grazie al subwoofer più piccolo del 40% rispetto al suo predecessore. La potenza massima di 180W ha perfettamente senso per i set-up da gaming delle stanze più piccole. La qualità audio viene mantenuta quando serve. La soundbar conserva la ben nota firma sonora di una Sound Blaster di fascia alta, offrendo un audio multicanale ad alta fedeltà tramite l'acclamata tecnologia tri-amplificata Xamp, dove il controller multi-core DSP proprietario di Creative potenzia i tweeter, i driver a medio raggio e il subwoofer. L'olografia per cuffie Super X-Fi, pluripremiata tecnologia in grado di ricreare il palcoscenico sonoro di un sistema multi-speaker di alta fascia in cuffia, è perfetta per le lunghe sessioni di gioco notturne senza disturbare i vicini.

Coloro che giocano agli FPS traggono vantaggio nell'avvistamento dei nemici con speciali modalità audio in-game. La modalità SXFI BATTLE migliora i segnali audio sia per quanto riguarda la direzione che la distanza, mentre la modalità Scout si concentra sul rilevamento dei suoni in modo che gli avversari vengano ascoltati ancor prima di essere visti sullo schermo.

L'esperienza cinematografica non si limita ai videogiochi: con il decoder Dolby Audio integrato, gli utenti possono godersi Sound Blaster Katana V2X mentre guardano film su piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime. Gli utenti possono personalizzare la soundbar collegandosi tramite l'app Creative, personalizzando l'audio tramite Acoustic Engine suite e scegliendo le modalità di illuminazione RGB preferita. Queste impostazioni possono essere salvate come profili personalizzati sull'app o sui pulsanti programmabili del telecomando.

Sono disponibili varie opzioni di connettività tra cui scegliere, tra cui HDMI ARC e porte ottiche, Bluetooth 5.0, porta USB-C per supporto audio USB, ingresso AUX-in da 3,5mm e uscita SXFI-OUT per prodotti certificati Super X-Fi. Questa versatile soundbar è compatibile sia con computer che console, inclusi PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster Katana V2X è disponibile al prezzo di € 309,99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visita www.creative.com/KatanaV2X.