Creative Technology annuncia Sound Blaster X4, la scheda audio tuttofare

Creative Technology annuncia Sound Blaster X4, la versione migliorata del tanto acclamato Sound Blaster X3 che sfoggia le nuove funzioni smart e una migliore connettività. Il nuovo DAC USB è dotato di surround virtuale amplificato da Sound Blaster, la pluripremiata olografia per cuffie Super X-Fi e Dolby Digital Live per offrire la miglior esperienza audio possibile con film, musica e videogiochi.

Con il nuovo SmartComms Kit (per Windows) che offre la disattivazione automatica dell'audio e la cancellazione del rumore bidirezionale, Sound Blaster X4 rende la comunicazione online facile e priva di problemi per chi lavora da casa. In aggiunta, Sound Blaster X4 è dotato di una miriade di opzioni di connettività e comodi controlli per una configurazione semplice e immediata, che la rendono l'upgrade ideale per chi usa PC, Mac, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Sound Blaster X4 offre l'upgrade audio definitivo grazie all'ottima connettività, controlli intuitive e funzioni smart, tutto in un'unica soluzione compatta.

Audio travolgente grazie a Super X-Fi

Sound Blaster X4 è dotata di tecnologia Super X-Fi, che ha ricevuto 23 premi al CES 2019-2020. Ricrea il palcoscenico di un sistema surround multicanale premium nelle cuffie e lo personalizza per offrire un'esperienza di ascolto il più realistica possibile. Gli utenti potranno godere di un' incredibile esperienza audio che offre maggiore immersività, surround ed effetti di spazializzazione, come in un cinema vero, in un campo di battaglia o sul palco durante un concerto.

Firmato Sound Blaster

La rinomata tecnologia Surround Virtualization, sviluppata grazie agli oltre trent'anni di esperienza audio con Sound Blaster, è un altro punto forte di Sound Blaster X4. Migliora le informazioni spaziali dell'audio in entrata e lo ottimizza per offrire agli utenti un'esperienza audio completa e coinvolgente fino a 7.1 canali audio virtuali o discreti.

Per gli utenti Windows, Sound Blaster X4 è dotata di Dolby Digital Live per codificare i contenuti audio dell'acclamato sistema surround multicanale in tempo reale. Sound Blaster X4 è in grado di portare cuffie da studio fino a 600Ω con chiarezza audio a 114 dB e riproduzione ad alta risoluzione a 24 bit/192 kHz.

Per comunicazioni semplici e smart

Con il nuovissimo SmartComms Kit, Sound Blaster X4 funge da scheda audio versatile in grado di offrire agli utenti un modo più semplice e smart per comunicare. La funzione VoiceDetect consente di parlare liberamente, senza pensare al pulsante per mutarsi, poiché lo stato muto cambia in base al rilevamento vocale: il microfono viene riattivato istantaneamente quando è rilevata la voce dell'utente e viene disattivato quando invece non è percepito alcun suono. Non c'è bisogno di intervenire con nessun pulsante e gli utenti possono rimanere concentrati sulla conversazione senza nessuna interruzione.

Inoltre, la funzione di cancellazione del rumore bidirezionale funziona anche per ridurre i rumori di sottofondo durante le chiamate online da ambo i lati: NoiseClean-in per l'audio in entrata e NoiseClean-out per quello in uscita lavorano per offrire una comunicazione cristallina. Nel frattempo, la tecnologia CrystalVoice lavora per migliorare la voce per le registrazioni vocali e la comunicazione in-game. Per coloro che sono interessati a esplorare le funzioni più interessanti, Voice Morph può affermarsi come divertente alternativa poiché offre numerosi profili audio per alterare la voce degli utenti.

Queste funzionalità sono tutte accessibili e personalizzabili tramite la nuova app Creative, software disponibile sia via Desktop che via mobile con un'interfaccia integrata per prodotti Creative.

Connettività versatile

Grazie alla porta ottica/line-in, gli utenti possono collegare Sound Blaster X4 a più dispositivi audio e hanno una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere, da microfoni esterni e cuffie fino a PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch e persino sistemi di altoparlanti multicanale per migliorare istantaneamente la qualità audio e trasformare il proprio setup in un hub audio unico.

Controlli più semplici

Sound Blaster X4 offre agli utenti un sistema di controlli più semplice e una manopola di rotazione dal design elegante che elevano la scheda audio se paragonata al predecessore. È inoltre dotata di pulsanti dedicati per il bilanciamento audio, la selezione della modalità audio, la modalità Super X-Fi, nonché di un altoparlante (Line-out) e uno switch delle cuffie per passare da un dispositivo all'altro.

Gli utenti possono controllare facilmente il bilanciamento del volume tra due fonti audio con la feature Audio Balance disponibile su PC, Mac, PS4 e PS5. Una volta completata la configurazione, gli utenti possono regolare il mix del volume semplicemente ruotando la manopola da sinistra a destra e viceversa, una funzione che si rivelerà molto utile per chi vuole ascoltare la musica o seguire un podcast durante una conferenza, oppure vuole comunicare con i compagni di gioco.

Sound Blaster X4 è dotata di modalità EQ personalizzabile: musica, film e passi migliorati, ognuna personalizzata per migliorare l'audio in diversi contesti e offrire un'esperienza sonora ottimale. Con eccellenti prestazioni audio, maggiori opzioni di connettività e funzioni smart, Sound Blaster X4 è la scheda audio perfetta con cui lavorare, apprendere e giocare da casa.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster X4 è disponibile al prezzo di lancio di €149.99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visita www.creative.com/SBX4