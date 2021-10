Crysis Remastered Trilogy al debutto, disponibile il trailer di lancio

Crytek è lieta di annunciare che la Crysis Remastered Trilogy, completa delle campagne single-player rimasterizzate di Crysis, Crysis 2, e Crysis 3, è disponibile da oggi. Ogni titolo di questa leggendaria collezione all-in-one è stato ottimizzato e potenziato per esprimersi al meglio sulle console di oggi. A seguito del lancio di Crysis Remastered dello scorso anno, i giocatori possono comunque acquistare Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered separatamente.

Crysis Remastered Trilogy – Dettagli

Crysis Remastered Trilogy è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 direttamente su PlayStation Store, per Xbox One e Xbox Series X|S sul Microsoft Store, su Nintendo Switch tramite eShop e su PC tramite Epic Games Store, al prezzo di 49,99 €.

I giocatori possono comunque acquistare l'edizione fisica della Crysis Remastered Trilogy, dotata di un'esclusiva art card, per piattaforme Xbox e PlayStation.

Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered - Dettagli

Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered sono inoltre disponibili singolarmente per l'acquisto su Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store ed eShop al prezzo di 29,99 € l'uno.

Presto sarà poi disponibile un'edizione fisica di Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered per Nintendo Switch.

Crysis Remastered Trilogy porta tutta l'adrenalinica azione tipica della saga, in livelli sandbox dove illuminazione, texture, personaggi, armi e ambientazioni sono stati aggiornati e migliorati. Le Remastered sono ottimizzate per sfruttare al meglio le caratteristiche di PC e Console di nuova generazione. Ad esempio, il gioco originale girava a 720p e 30FPS, mentre l'edizione rimasterizzata per PC, Xbox Series X e PlayStation 5 offre una qualità video che viaggia tra i 1080p e il 4K e fino a 60 FPS per un gameplay fluido e spettacolare.

La Crysis Trilogy include:

Crysis Remastered:

Una semplice missione di salvataggio si trasforma in una guerra totale quando gli invasori alieni sciamano su una catena di isole nordcoreane. il giocatore vestirà i panni del super soldato Nomad, armato di una potente nanotuta dotata 4 abilità da attivare al bisogno (velocità, forza, corazza e occultamento). Usando un vasto arsenale di armi modulari, e adattando le tattiche all'equipaggiamento a disposizione, il giocatore dovrà trovare il modo di dominare i nemici in un enorme mondo sandbox.

Crysis 2 Remastered:

Gli alieni sono tornati in un mondo devastato dai disastri climatici. Mentre gli invasori devastano New York e iniziano un assalto che minaccia l'annientamento totale del genere umano, solo tu hai la tecnologia per guidare la lotta. Equipaggiato con la Nanosuit 2.0 aggiornata, personalizza la tua tuta e le tue armi in tempo reale e sblocca potenti abilità nella battaglia per la sopravvivenza dell'umanità.

Crysis 3 Remastered:

New York City è stata trasformata in una tentacolare foresta pluviale urbana protetta da un gigantesca cupola. Prophet deve combattere attraverso sette diversi distretti contro le forze umane e aliene, utilizzando la tecnologia superiore della nanotuta, dovendo scegliere tra la forza bruta e la furtività per raggiungere i suoi obiettivi. Equipaggiato con un letale arco Predator, dovrà trovare il modo di salvare il mondo ancora una volta.

Per maggiori informazioni, visita www.crysis.com