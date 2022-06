Curse of the Scarab arriva in For Honor Anno 6 Stagione 2

Ubisoft annuncia che For Honor Anno 6 Stagione 2, Curse of the Scarab, uscirà il 16 giugno. Dopo il Cataclisma, Bolthorn ha usato il potere delle reliquie rubate per cercare di salvare il suo popolo, ma facendolo ha inavvertitamente scatenato una terribile maledizione su Heathmoor.

Ispirata dalla mitologia egizia, questa stagione presenta una nuova Skin Eroe, un nuovo Battle Pass e un Battle Bundle, l’evento Justice of the Pharaohs e riporta i Terreni di Prova dal 30 giugno al 7 luglio concentrandosi sui cambiamenti di vulnerabilità di Guardbreak.

Curse of the Scarab porterà cambiamenti al paesaggio per rappresentare la maledizione portata a Heathmoor. Affronta la storia breve divisa in tre Le sabbia della rovina, che racconta perché Bolthorn ha usato le reliquie rubate e ha inavvertitamente maledetto la terra; la prima parte sarà disponibile il 17 giugno.

Il nuovo evento, Justice of the Pharaohs, presenta un cambiamento nella modalità di gioco Dominio, nelle armi collezionabili, un pass free event e nuovi ordini. L’evento giocabile sarà ambientato nella mappa Fortezza fluviale e comprende aggiornamenti di ambiente e di immagine, si svolgerà dal 16 giugno al 7 luglio. Ulteriori sorprese verranno svelate più avanti nella stagione.

Il Battle Pass di Anno 6 Stagione 2 sarà disponibile al lancio con 100 livelli di ricompense differenti che riflettono il tema della stagione. Potrai ottenere il Battle Pass tradizionale per 9,99 €, o il Battle Bundle per 24,99 €, che comprende il Battle Pass e sblocca subito 25 livelli. Inoltre, la nuova Skin Eroe, Bolthorn il Maledetto, sarà disponibile al lancio della stagione per 25,000 Steel o 11,99 €.

Con più di 30 milioni di giocatori, For Honor è disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S e PC con Xbox Game Pass e su PlayStation4 e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. For Honor può essere giocato anche su PlayStation5 e Xbox Series X | S grazie alla retrocompatibilità.

Per ulteriori informazioni su For Honor, visita forhonorgame.com