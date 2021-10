Cyber Collection di Celly, una nuova linea pensata per regalare ai gamer un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente

Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – dedica al gaming una linea di accessori innovativi che soddisferanno i giocatori in cerca di prodotti di qualità e al contempo accessibili. In linea con il proprio obiettivo di accompagnare gli utenti in ogni momento della giornata amplificando il potenziale dei loro dispositivi, con la Cyber Collection Celly intende migliorare le sessioni di gioco di tutti i gamer, permettendo loro di personalizzare la propria postazione per dar vita a esperienze ancora più immersive, indipendentemente che si preferisca giocare da PC, console o dispositivo mobile.

CYBERBEAT: le cuffie stereo con luce LED integrata pensate per il gaming

Grazie agli auricolari provvisti di padiglioni imbottiti, agli archetti regolabili e al microfono flessibile, le cuffie CyberBeat assicurano il massimo comfort, anche durante le sessioni più lunghe. Inoltre, non passeranno certamente inosservate, grazie al loro design accattivante e alla luce LED integrata. Il controllo remoto, infine, consente la regolazione del volume e della funzione ‘’mute’’ direttamente dalle cuffie, senza interrompere la sessione di gioco in corso.

Disponibili a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 39,99 €.

CYBERWIRED: gli auricolari a filo con microfono estraibile per essere sempre al centro dell’azione

Gli auricolari in-ear CyberWired garantiscono un audio di qualità e presentano caratteristiche perfette per i giocatori, come gli archetti gaming, per assicurare la massima stabilità durante le sessioni di gioco, e il microfono flessibile ed estraibile, che offre una migliore qualità della voce durante le chiamate rispetto al microfono integrato negli auricolari. Inoltre, il controllo remoto posizionato sul cavo permette di gestire comodamente musica e volume, mentre il pulsante ‘’mute’’ consente di disattivare il microfono durante chat di gruppo e chiamate.

Disponibili a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 24,99 €.

CYBERSTATION: l’alzatina porta-cuffie ideale per dare un tocco di originalità alla propria postazione

CyberStation è un’alzatina porta-cuffie con luci RGB integrate, perfetta per mantenere in ordine e personalizzare la postazione di ogni gamer. Grazie agli appositi tasti è possibile scegliere il colore preferito e l’effetto delle luci RGB sulla base, oltre ad accendere o spegnere la luce rossa sulla parte superiore. Inoltre, le 2 porte USB di cui è dotata la rendono estremamente versatile: si può infatti utilizzare come hub o powerstation, collegando periferiche come mouse e tastiera direttamente a CyberStation per connetterle al PC e mantenerle in carica. Ma non è finita qui: l’alzatina di Celly può essere utilizzata anche per caricare comodamente il cellulare senza doverlo allontanare dalla scrivania.

Disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 39,99 €.

CYBERPAD: il tappetino per il mouse RGB per sessioni di gioco ancora più coinvolgenti

CyberPad è il tappetino per mouse da gaming realizzato in morbido tessuto e caratterizzato dalla luce RGB multicolore presente su tutti i bordi. Il tappetino è ideale per i PC gamer: è infatti adatto a qualsiasi tipologia di mouse – sia con sensore ottico sia laser – ed è dotato di una base gommata con texture antiscivolo che garantisce il massimo grip sulla scrivania. Inoltre, con la semplice pressione di un tasto è possibile scegliere tra diversi colori ed effetti di luce per personalizzare al meglio la propria postazione.

Disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 19,99 €.

Per maggiori informazioni sulla gamma, visitare il sito Celly.com