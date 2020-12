Cyberpunk 2077, disponibile il trailer di lancio ufficiale

CD PROJEKT RED ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Cyberpunk 2077 dedicato al debutto ufficiale del gioco, previsto trapoco più di 24h (10 Dicembre 2020).

Il trailer si immerge in profondità nel mondo e nella storia di Cyberpunk 2077 ed esplora i legami che i giocatori creeranno, i pericoli che dovranno affrontare per costruire la loro leggenda come V, il o la protagonista del gioco. Preparando il palcoscenico per consentire ai giocatori di avventurarsi nella megalopoli di Night City, il trailer di lancio è disponibile per la visione in questo momento:

