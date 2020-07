D-Link annuncia gli access point WiFi4EU-ready con certificazione Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

D-Link ha annunciato due nuovi access point compatibili con WiFi4EU per l'implementazione indoor e outdoor: l’Access Point Wireless AC1200 Wave 2 Dual-Band PoE (DAP-2662) e l’Access Point Wireless AC1200 Wave 2 Dual-Band Outdoor PoE (DAP-3666). Entrambi i dispositivi sono progettati specificamente per fornire una connettività wireless ad alte prestazioni in una vasta gamma di ambienti, nonché una gestione della rete scalabile, flessibile e centralizzata.

Per ambienti, come edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, il DAP-2662 offre una connessione Wi-Fi a doppia banda veloce, sicura e gestibile centralmente. Il DAP-3666 offre invece una connettività wireless ad alta velocità in ambienti esterni come parchi e piazze. Il suo design robusto, conforme allo standard IP68, consente all’access point di resistere a polvere, sabbia, sporcizia e a condizioni atmosferiche estreme con temperature che vanno da -30°C a +60°C.

Grazie al supporto della più recente tecnologia 802.11ac Wave 2, entrambi gli access point offrono velocità wireless combinate fino a 1200 Mbps e sono dotati dell'innovativa tecnologia MU-MIMO per garantire che più dispositivi possano accedere ai segnali Wi-Fi ad alta larghezza di banda in qualsiasi momento.

In conformità con i requisiti tecnici stabiliti per il progetto WiFi4EU, entrambi gli Access Point sono certificati con Wi-Fi CERTIFIED Passpoint e sono conformi all'Hotspot 2.0, garantendo che il processo con il quale i dispositivi trovano e accedono al Wi-Fi pubblico, riconosciuto e approvato, sia sicuro e fluido.

Inoltre, il software gratuito di gestione della rete Nuclias Connect fornisce un unico punto di gestione dedicato e centralizzato per tutti gli access point con una rete WiFi4EU.

Entrambi gli access point supportano l'ultima autenticazione WPA3 per garantire una connessione Wi-Fi sicura. Ciascuno di essi è dotato di un'ampia gamma di funzioni di sicurezza innovative, che garantiscono agli admin la possibilità di configurare i server RADIUS e di impostare il filtraggio degli indirizzi MAC per creare un ambiente di rete sicuro, affidabile e garantito.