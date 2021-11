Da NVIDIA DLSS 2.3 a NVIDIA Image Scaling, l'intera famiglia di soluzioni NVIDIA per lo scaling pensate per i giocatori

Oggi, insieme a un nuovo driver Game Ready e 10 nuovi giochi con DLSS, NVIDIA ha rilasciato diversi aggiornamenti alla propria suite di tecnologie per lo scaling. Gli aggiornamenti includono la nuova versione DLSS 2.3 (già supportata in oltre 15 giochi tra cui Cyberpunk 2077, Doom Eternal e altri) e un aggiornamento all'algoritmo NVIDIA Image Scaling che funziona ora con tutti i giochi. NVIDIA ha anche rilasciato un nuovo strumento chiamato ICAT, pensato per fornire a tutti un modo semplice per condurre analisi della qualità d'immagine e confrontarne i risultati.

Il DLSS continua a migliorarsi

NVIDIA DLSS ora offre la massima qualità d'immagine e prestazioni potenziate su oltre 130 giochi e applicazioni e continua a evolversi con la nuova SDK DLSS 2.3. Questa versione fa un uso ancora più intelligente dei vettori di movimento per migliorare i dettagli degli oggetti, la ricostruzione delle particelle, l'effetto di ghosting e la stabilità temporale.

Di seguito i titoli che hanno già ricevuto DLSS 2.3, tra cui:

Baldur’s Gate 3

Bright Memory: Infinite

Cyberpunk 2077 (adding DLSS 2.3 support on November 16th)

Crysis 2 Remastered

Crysis 3 Remastered

Deathloop

DOOM Eternal

Farming Simulator 22 (launching November 22 with DLSS 2.3 support)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Grand Theft Auto 3 Definitive Edition Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition

Jurassic World Evolution 2

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Sword & Fairy 7

Il DLSS è una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale in grado di aumentare i frame rate mantenendo una qualità dell'immagine paragonabile alla risoluzione nativa.

Upscaling spaziale per tutti i giochi

Da oltre due anni, NVIDIA offre un upscaler spaziale basato su driver chiamato NVIDIA Image Scaling nel pannello di controllo NVIDIA, che consente la nitidezza e l'upscaling per tutti i tuoi giochi, senza la necessità d’integrazioni ulteriori da parte degli sviluppatori. Con il nuovo driver Game Ready di novembre, stiamo introducendo aggiornamenti all'algoritmo di scaling e nitidezza e stiamo lavorando per renderlo più accessibile tramite GeForce Experience.

Il nuovo algoritmo utilizza un filtro a 6 tocchi con ridimensionamento in 4 direzioni e filtri di nitidezza adattivi per aumentare le prestazioni e rendere tutto molto più efficiente. La funzione è accessibile sia dal pannello di controllo NVIDIA che da GeForce Experience e include un'impostazione di nitidezza per gioco sintonizzabile dall'overlay in-game di GeForce Experience.

NVIDIA sta inoltre rilasciando l'algoritmo NVIDIA Image Scaling come SDK open source per offrire una migliore scalabilità e nitidezza spaziale e funzionare su tutte le GPU e le piattaforme. L'SDK è oggi pubblicamente disponibile su GitHub per consentire a tutti gli sviluppatori di integrarsi nei propri giochi.

DLSS arriva su 10 nuovi giochi a novembre

L'adozione di NVIDIA DLSS sta crescendo rapidamente, accelerata dai plug-in Unreal Engine di facile utilizzo e dal supporto nativo in Unity. A novembre dieci nuovi giochi riceveranno il DLSS, tra cui:

Assetto Corsa Competizione aggiungerà molto presto il DLSS, aumentando le prestazioni fino a 2 volte.

AWAY: The Survival ottiene il DLSS a partire dal 17 novembre. Questa tecnologia incrementerà del doppio le prestazioni di gioco.

Battlefield 2042 è ora disponibile con DLSS, ray tracing e NVIDIA Reflex, con prestazioni conseguentemente due volte migliori.

Bright Memory: Infinite è ora disponibile con DLSS, ray tracing e NVIDIA Reflex. DLSS aumenta le prestazioni fino a 2,5 volte.

Elder Scrolls Online è ora disponibile con DLSS e DLAA.

Farming Simulator 22 verrà lanciato il 22 novembre con DLSS e DLAA.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è ora disponibile con DLSS e vede un aumento delle prestazioni fino all'85%.

Hot Wheels Unleashed è ora disponibile con DLSS.

Jurassic World Evolution 2 è ora disponibile con DLSS e vede un aumento delle prestazioni fino al 60%.

Myth of Empires verrà lanciato il 18 novembre con ray tracing e DLSS. DLSS migliora le prestazioni fino a 1,5 volte.

NVIDIA ICAT, lo strumento di confronto e analisi semplificata delle immagini.

NVIDIA sta inoltre rilasciando un nuovo strumento di confronto e analisi della qualità dell'immagine chiamato ICAT. Questo tool rende più veloce e più facile per tutti eseguire confronti A/B della qualità di un'immagine e di video nei giochi.

NVIDIA ICAT consente a chiunque di confrontare facilmente fino a 4 schermate, video con slider, side-by-side, pixel peeping e trarre le proprie conclusioni da confronti spaziali e temporali delle immagini.