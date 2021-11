DataCore FileFly 4.0 semplifica il percorso verso l’efficienza del data center

DataCore Software ha annunciato oggi la disponibilità globale di DataCore FileFly 4.0, una soluzione di file tiering basata su policy che supporta le aziende nell’automatizzare la migrazione dei dati storici e a ottenere architetture IT più agili. FileFly aiuta le organizzazioni a eseguire l’offload dal costoso storage primario dei file usati raramente e a migrarli in maniera continuativa su object storage dal costo più basso o su architetture cloud ibride o pubbliche, risparmiando tempo e costi, e conservando una solida esperienza per l’utente finale.

I dati storici possono riempire rapidamente i file server e le risorse NAS (Network Attached Storage) disponibili. Allo stesso tempo, il backup continuo di file inattivi per la protezione dai ransomware può consumare risorse di backup. Per far fronte a queste situazioni, i team IT devono acquistare costosi dispositivi NAS di fascia alta, sempre che i persistenti odierni ritardi nella supply chain lo consentano, oppure gestire un impatto negativo sugli utenti finali con potenziali downtime e scarse prestazioni quando i file vengono ridistribuiti manualmente su più macchine.

Il processo di pulizia automatica di FileFly libera spazio per i dati più critici, a cui si accede di frequente, e riduce drasticamente le finestre e la capienza necessaria per i backup. In media, la soluzione aiuta i clienti a liberare dal 50 all’80% dello spazio file e a recuperarlo per dati con priorità più elevata. I team IT risparmiano tempo e non devono effettuare migrazioni o archiviazione dei dati laboriose e che rischiano di interrompere l’erogazione dei servizi, evitando al contempo il backup dei file che sono stati migrati sull’object storage.

Le organizzazioni IT che preferiscono mantenere i propri dati on-premises possono utilizzare l’Object Storage DataCore Swarm come destinazione target per l’offload. Swarm offre un’enorme scalabilità, durata e immutabilità per salvaguardare i file e proteggerli dagli attacchi informatici. Quando le aziende desiderano distribuire carichi di lavoro su cloud ibridi o pubblici, FileFly può passare allo storage cloud compatibile S3 - inclusi AWS, Azure, Google e Wasabi - senza creare problemi alle applicazioni Windows incompatibili con il protocollo S3 e che altrimenti richiederebbero una riprogettazione.

“Come parte della piattaforma di intelligence televisiva di Kinetiq, supervisioniamo milioni di video e diversi petabyte di dati. FileFly ci consente di accedere ai file, consolidarli e organizzarli dinamicamente su vasta scala”, ha affermato Ken Przywara, director of infrastructure di Kinetiq. “Questo è stato fondamentale per aiutarci a ottimizzare le nostre attività di storage e, quindi, a dare la priorità a ciò che conta di più: fornire valore ai nostri clienti, piuttosto che gestire l'infrastruttura di storage”.

Se è necessario accedere nuovamente ai file migrati, FileFly ne richiama il contenuto sul file server originale senza l’intervento dell’IT, rendendo facile e veloce il recupero da parte di applicazioni e utenti. I file migrati rimangono accessibili dalla stessa cartella in cui sono stati memorizzati la prima volta; sono semplicemente indicati come offline, occupando zero byte sul disco fino a quando non è necessario recuperarli.

Facilmente installabile sui server Windows, FileFly include un calcolatore del risparmio che consente alle organizzazioni IT di stimare le potenziali riduzioni di costo simulando l’effetto di diverse policy di tiering dei file prima di programmare eventuali migrazioni.

“Le aziende non possono sprecare tempo prezioso o budget per infrastrutture informatiche poco performanti quando la tecnologia automatizzata può evitarglielo così facilmente per ottenere una migliore ottimizzazione della capienza”, ha affermato Abhijit Dey, chief product officer di DataCore. “DataCore FileFly e la sua tecnologia automatica di tiering dei dati sono una soluzione facile da implementare per ottenere una conservazione dei dati a basso costo, scalabile e a lungo termine, che aiuta a mantenere i data center in esecuzione alla massima efficienza”.

FileFly 4.0 è disponibile presso i partner autorizzati DataCore in tutto il mondo e ha prezzi basati sui terabyte (TB) migrati dai file server e dai dispositivi NAS di origine all’object o cloud storage. Un servizio di assessment dei dati per valutare il risparmio di risorse e costi è disponibile gratuitamente all’indirizzo https://www.datacore.com/it/company/contact-us/