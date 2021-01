DataCore Software annuncia l’acquisizione di Caringo, Inc.

DataCore Software, “the authority on software-defined storage”, ha annunciato oggi l’acquisizione di Caringo, Inc. Questa operazione permetterà a DataCore di proporsi come fornitore unico delle migliori e più complete soluzioni di software-defined storage a blocchi, file e oggetti. L’acquisizione porterà al team DataCore anche talento e competenze aggiuntive, oltre a clienti in mercati chiave come quelli dei cloud service provider, dei media e del settore pubblico.

Caringo, pioniere nel mercato dell’object storage, è stata fondata nel 2005 per cambiare radicalmente le metriche economiche dello storage. Lo ha fatto sviluppando software capace di risolvere i problemi legati a una crescita dei dati che sembra non avere fine. Il suo prodotto di punta, Swarm, costituisce le fondamenta per lo storage, l'accesso e l'analisi dei dati “hyperscale”, nell’ordine dei petabyte, garantendone al contempo l’integrità ed eliminando le dipendenze hardware. Le soluzioni software-defined di Caringo vengono utilizzate per gestire in modo efficiente data set le cui dimensioni scalano rapidamente in organizzazioni come BT Television, Department of Defense, Disney Streaming Services, National Institutes of Health (NIH), Argonne National Labs e centinaia di altre in tutto il mondo.

L’acquisizione di Caringo accelera ulteriormente la DataCore ONE Vision: concretizzare la potenza del software-defined storage per abbattere i silos e le dipendenze hardware, unificando il settore e mettendo l’IT in grado di rendere lo storage più intelligente, efficace e semplice da gestire.

La linea di prodotti Caringo è complementare allo straordinario portfolio di software-defined storage DataCore, che comprende il software vFilO™ - una tecnologia di nuova generazione per la virtualizzazione dello storage basato su file e oggetti distribuiti progettata specificamente per aiutare le imprese a organizzare, ottimizzare e controllare grandi quantità di dati sparpagliati on-premises e nel cloud - e il software DataCore™ SANsymphony™ per lo storage basato su blocchi, che offre indipendenza dall’hardware, flessibilità, disponibilità, prestazioni ed efficienza/risparmio sui costi.

“Quest'ultima acquisizione aumenta la capacità di DataCore di offrire ai suoi clienti la soluzione più adatta alle loro esigenze tecniche e aziendali, indipendentemente dal fatto che la risposta si basi su blocchi, file, oggetti o su una combinazione di queste collaudate tecnologie”, ha detto Scott Sinclair, senior analyst di ESG. “Le aziende e le organizzazioni IT guardano da anni al software-defined storage come a un modo per aumentare flessibilità e possibilità di scelta infrastrutturali, contribuendo allo stesso tempo a ridurre i costi di gestione di grandi volumi di dati in modo efficiente e sicuro. Lavorando per raggiungere questi obiettivi, i clienti di DataCore hanno oggi a disposizione un portfolio di soluzioni ancora più forte e importante”.

“L’acquisizione di Caringo da parte di DataCore offre vantaggi interessanti negli usi tipici e nella sincronizzazione tra prodotti, con entrambe le piattaforme che offrono alle imprese i benefici derivanti da ripristino rapido, zero downtime e trasferimento dei dati veloce garantiti dal software-defined storage che gira su hardware standard x86,” ha affermato Barry Griffiths, managing director di NAS UK Ltd, un partner di lunga data di Caringo e DataCore. “Questa unione metterà insieme le migliori soluzioni software oggi disponibili per la gestione e l’archiviazione di dati strutturati e non strutturati, tenendo conto che una delle più grandi sfide che i manager IT di tutto il mondo dovranno affrontare nel 2021 sarà come spostare facilmente e rapidamente crescenti capienze di blocchi e file non strutturati nel mondo del cloud/oggetti.”

“Vista la loro dimostrazione di flessibilità, indipendenza dall’hardware ed efficienza, l’IT sta accelerando l’adozione delle tecnologie di software-defined storage,” ha dichiarato Jeff Horing, co-fondatore e managing director di Insight Partners. “L’utilizzo dell’object storage sta aumentando rapidamente, con un numero crescente di aziende che cercano metodi convenienti, sicuri e affidabili per gestire grandi quantità di dati. Siamo entusiasti che DataCore stia aggiungendo la tecnologia leader nell’object storage di Caringo per diventare il fornitore con il portfolio software-defined più completo del settore.”

Per DataCore, la notizia dell’acquisizione arriva sulla scia di ottimi risultati 2020. In ogni trimestre, l’azienda ha aggiunto oltre 100 nuovi clienti e ha visto nel quarto trimestre una crescita anno-su-anno a doppia cifra nella capienza venduta e nella crescita del numero di clienti. Nell’ultimo anno, DataCore ha anche nominato diversi dirigenti in ruoli chiave, tra cui Kevin Thimble, chief financial officer, e Geoff Danheiser, chief people officer.

La società ha inoltre inaugurato una nuova e moderna sede centrale a Ft. Lauderdale, FL, e un nuovo centro di Research & Development a Bangalore, India, per accelerare l’innovazione. L’azienda vanta già uno staff di quasi 30 persone a Bangalore, che si aggiungono a quelle degli altri centri di R&D nell’Europa dell’Est e in Florida. L’acquisizione di Caringo aumenterà la presenza di DataCore ad Austin, dove si trova la sede centrale di Caringo e dove DataCore dispone di staff dedicati a vendite, marketing e R&D, oltre a un laboratorio e a spazio per ulteriore crescita. Il rafforzamento del team dirigenziale, le risorse distribuite geograficamente e un portfolio prodotti più ampio mettono DataCore nel 2021 in condizione di spingere l’acceleratore sull’adozione delle tecnologie software-defined.

“Nell’attuale contesto economico, le organizzazioni IT sono alla ricerca di nuove modalità per risparmiare denaro,” ha detto Dave Zabrowski, CEO di DataCore Software. “Tuttavia, i requisiti di conformità, il maggiore ricorso al backup, la business continuity e la continua crescita dei dati rappresentano sfide che l’object storage può vincere. Con l’acquisizione di Caringo siamo entusiasti di poter offrire a dipartimenti IT, fornitori di servizi e clienti governativi di tutto il mondo una tecnologia di object storage collaudata, altamente affidabile e con una gamma di funzionalità che oggi non ha paragoni. Continuando a proporre la nostra DataCore ONE Vision attraverso un completo portfolio di prodotti, non smettiamo di costruire un team dirigenziale con esperienza globale che ci consentirà di fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni software-defined”.