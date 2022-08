Dead Island 2 è ufficiale, al debutto a Febbraio 2023

Deep Silver e Dambuster Studios hanno svelato Dead Island 2 durante l’Opening Night Live della gamescom, con un incredibile trailer in CGI che mostra l'eccitante tono pulp della nuovissima avventura zombie, i personaggi sopra le righe e le diverse armi.

Il Gameplay Trailer d’annuncio include footage di gioco reale, introducendo i giocatori alla varietà di luoghi mozzafiato intrisi di sangue e violenza di una Los Angeles zombificata. Dead Island 2 è un action rpg in prima persona ambientato in un setting unico: una visione infernale, ma elegante e vibrante, di Los Angeles, soprannominata HELL-A.

Non mancheranno la formula unica che ha reso nota la serie, l’umorismo oscuro ed i toni esagerati nell'uccisione degli zombie e tutta la spavalderia e il carisma che ti aspetteresti da Dead Island.

Il trailer in CGI è interpretato da Jacob, uno dei nostri assassini giocabili, mentre si sveglia in una lussuosa villa di Beverly Hills…ma niente è come sembra. Unisciti a lui mentre si avventura nell'INFERNO e assisti alle sanguinose conseguenze dell'epidemia, accompagnate dall'iconico brano Hollywood Swinging di Kool And The Gang.

I pre-order sono aperti e il gioco uscirà il 3 febbraio 2023 su Xbox Series X e Xbox One, PlayStation5 e PlayStation4, Google Stadia ed Epic per PC.

STORIA

Un virus mortale si sta diffondendo in tutta Los Angeles, trasformando i suoi abitanti in famelici zombie. La città è in quarantena e i militari si sono ritirati. Morso, infetto, ma più che immune, impari a sfruttare i poteri contaminati che scorrono nelle tue vene. Solo tu, e la manciata di altri spavaldi stronzi resistenti all'agente patogeno, tenete in bilico il futuro di Los Angeles (e dell'umanità). Sei nato per questo.

Man mano che scoprirai la verità sull'epidemia, scoprirai anche la verità su chi - o cosa - sei. Sopravvivi, evolvi, salva il mondo: solo un altro giorno a Los Angeles!

CARATTERISTICHE

Esplora HELL-A – Dead Island 2 porta i giocatori attraverso i luoghi più iconici di LA, ora macchiati di orrore, in un emozionante viaggio pulp dalla verdeggiante periferia di Beverly Hills all'eccentrico lungomare di Venice Beach.

Combattimenti corpo a corpo brutali – Il combattimento offre l'esperienza in prima persona più intensa, viscerale e cruenta possibile, con un sacco di armi e opzioni brutalmente tattiche per farsi strada attraverso l'orda di zombie. Che tu stia affettando, fracassando, bruciando o strappando, vogliamo che tu lo senta davvero.

Diventa il cacciatore di zombie definitivo – Ci sono sei personaggi tra cui scegliere, ognuno con la propria personalità e dei dialoghi unici. Puoi personalizzare completamente le abilità di ogni cacciatore, con il nostro nuovissimo sistema di abilità che ti consente di ridefinire le specifiche all'istante e provare le build più folli.

Infestazione zombie – Pronto per provare il sistema di smembramento più avanzato mai visto in un videogioco? La nostra Los Angeles brulica di zombie che appaiono e reagiscono in modo molto realistico. Questi disgraziati mutati sono il cuore marcio rianimato di Dead Island 2 con dozzine di tipi di zombie distinti, ognuno con le proprie mutazioni, attacchi e centinaia di varianti visive a tema LA. I nostri mostri sono spietati, impegnativi e fieri abitanti di LA. Riuscirai a sopravvivere?