Desperados III, disponibile il secondo aggiornamento gratuito con nuovi contenuti

Un gatto, un cane e una gallina entrano in città. Alla fine, Doc McCoy è libero! Può sembrare l'inizio di una barzelletta, ma è in effetti la descrizione di una delle quattro nuove Baron's Challenges, aggiunte gratuitamente a Desperados III. Nella sfida Rescue Aid Society, prendi il controllo di Stella the Cat, Agent Floofs e Sergeant Cluckers! Questi tre improbabili eroi potrebbero porre fine alla prigionia di McCoy solo utilizzando le loro abilità con estreama saggezza. Cosa hanno da offrire le altre sfide gratuite?

Maggior dettagli:

Tre uomini senza nome: dov'è Wally? Identifica tre guardie specifiche tra la folla di presunti doppelganger sulla mappa e uccidili!

dov'è Wally? Identifica tre guardie specifiche tra la folla di presunti doppelganger sulla mappa e uccidili! Bear Trap Triplets: Sappiamo tutti quanto Hector ami la sua piccola Bianca. Si può solo immaginare cosa avrebbe potuto fare con tre di loro...perché non metterlo alla prova?

Sappiamo tutti quanto Hector ami la sua piccola Bianca. Si può solo immaginare cosa avrebbe potuto fare con tre di loro...perché non metterlo alla prova? Meglio servito freddo: un povero ragazzo non sapeva chi fosse il barone e lo ha ingannato. Il barone vuole che venga trovato in un mercato affollato e portato al porto, vivo o morto.

un povero ragazzo non sapeva chi fosse il barone e lo ha ingannato. Il barone vuole che venga trovato in un mercato affollato e portato al porto, vivo o morto. Rescue Aid Society: Ahimè! Doc McCoy è tenuto prigioniero nel Bayous. Il gatto di Isabelle, Stella, un cane e un pollo hanno formato uno speciale commando di animali per salvare il Doc.

Speedrun Contest

Mimimi Games e THQ Nordic hanno lanciato il primo Desperados III Speedrun Contest.

Dal 20 agosto al 23 agosto qualsiasi giocatore interessato può partecipare e inviare un video. Ecco le regole:

Livello: Flagstone

Difficoltà: normale

Impostazioni: ripristinare le opzioni predefinite nel menu delle opzioni. Tuttavia, puoi utilizzare i tuoi schemi di controllo.

Sfida: completa il livello il più velocemente possibile senza attivare alcun allarme.

Video: per partecipare devi registrare la tua migliore speedrun della sfida sopra descritta, quindi caricarla su YouTube e inviare il video non tagliato (!) (Che mostra anche la schermata di riproduzione e la schermata delle statistiche della missione al completamento della missione) tramite link a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

. Nota: se la giuria di Mimimi Games e THQ Nordic nota prove di editing video, imbrogli o inosservanza delle regole, il video inviato e il rispettivo giocatore saranno squalificati.

Ora: il concorso inizia proprio ora e le iscrizioni si chiuderanno il 24 agosto 2020 alle 20:59

Inviando i propri video speedrun, i giocatori accettano che questi video saranno pubblicati e/o condivisi sui social media da Mimimi Games / THQ Nordic

Cosa puoi vincere?

1 ° posto:

Una Collector's Edition fisica di Desperados III (nota: THQ Nordic può inviare premi fisici solo a paesi con un servizio postale funzionante)

Un codice digitale per Desperados III per condividere il gioco con i tuoi amici

Un codice digitale per il Season Pass di Desperados III

Un codice digitale per un altro gioco THQ Nordic come Darksiders Genesis, Wreckfest, Destroy All Humans! o SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

2 ° - 5 ° posto:

Un codice digitale per Desperados III per condividere il gioco con i tuoi amici

Un codice digitale per il Season Pass di Desperados III

Un codice digitale per un altro gioco THQ Nordic come Darksiders Genesis, Wreckfest, Destroy All Humans! o SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Una possibilità di vincere un codice digitale per il Season Pass di Desperados III o un codice digitale per un altro gioco THQ Nordic come Darksiders Genesis, Wreckfest, Destroy All Humans! o SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.

Trova il set completo di regole qui: http://n.thq.com/376l30r5aV7 e scaricalo qui: http://n.thq.com/fS1w30r5jd0.

