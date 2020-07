Destroy All Humans! al debutto, disponibile il trailer di lancio

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, in quanto "Destroy All Humans!" è ora disponibile per PlayStation4, Xbox One e PC. Questi dispositivi ti permetteranno di assistere alla gloria dell'Impero Furon nel tuo salotto, senza bisogno uscire nel mondo esterno!

Le armi di Crypto nel dettaglio

Nella sua nuova serie di video, Cryptosporidium-137 è felice di mostrare il suo eccellente arsenale per lo sterminio del genere umano. A partire dal "Disintegration Ray", troverai una nuova arma in mostra ogni settimana sul canale YouTube di THQ Nordic:

Le avventure di Crypto..

..lo portano in alcuni luoghi immaginari interessanti negli Stati Uniti degli anni '50. Nella nuova serie "welcome to", THQ Nordic presenterà i luoghi famosi uno per uno, dalla Turnipseed Farm a Santa Modesta all'area 42 e Capitol City. Tutti i video di "welcome to" sono disponibili sul canale YouTube di THQ Nordic.

Demo gratuita disponibile

Sappiamo che molti di voi umanoidi non vedono l'ora di assistere alla gloria dell'Impero Furon. Quindi ecco la vostra occasione! Gioca alla Demo di Destroy All Humans! per PC oggi tramite Steam o Gog.com:

Gioca la Demo di Destroy All Humans! su Steam:

http://n.thq.com/kDm930qQJhu

Gioca la Demo di Destroy All Humans! su Gog.com:

https://www.gog.com/game/destroy_all_humans_demo