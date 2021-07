Differenze tra Antivirus e Antimalware: Panda Security ti spiega quale scegliere per la sicurezza del tuo pc

Tempo fa, i virus erano solamente righe di codice informatico e le aziende di cybersecurity hanno potuto contrastare le minacce grazie ad un modello efficace di antivirus pensato per rispondere a tutte le esigenze di rilevamento, indipendentemente dal sistema informatico e dal suo utilizzo. In seguito, le minacce e i cyberattacchi hanno iniziato a evolversi, così come anche i servizi delle aziende che, pur mantenendo la connotazione di “antivirus” per non creare fraintendimenti nel pubblico, hanno ampliato sempre di più le funzionalità di sicurezza.

Fraintendimenti che però continuano a lasciare perplesse intere generazioni cercando la risposta alla domanda: “che differenza c’è tra un programma antivirus e un antimalware?” L’intento di Panda Security è risolvere questo dilemma con questo approfondimento.

Antimalware e antivirus sono la stessa cosa?

Antivirus e antimalware non sono la stessa cosa: un virus è effettivamente un tipo di malware, mentre non tutti i malware sono virus. Sono due componenti imprescindibili e complementari di un buon sistema di protezione, a cui dobbiamo aggiungere anche l’adozione di buone abitudini online.

Se il termine antivirus indica che il programma protegge dai virus informatici, gli antimalware fanno un passo in più e cercano di rilevare potenziali minacce informatiche di natura più varia e più avanzate tecnologicamente. Per non creare confusione, si userà la parola antivirus per riferirci unicamente ai programmi che NON hanno funzionalità antimalware.

Che cosa significa esattamente antivirus?

I programmi antivirus semplici eseguono una scansione del dispositivo alla ricerca di virus conosciuti. Di solito, gli antivirus gratuiti offrono un livello di protezione minimo contro i virus più noti come i keylogger e i worm, mentre le versioni premium proteggono anche da minacce più avanzate ed includono funzionalità antimalware. L’efficacia degli antivirus dipende al 100% dalla qualità del database di riferimento.

Per capire se l’antivirus è efficace e completo, assicurati che abbia le seguenti funzionalità:

Scansione eseguita in modo continuo che consente di rilevare le minacce nel momento in cui entrano in contatto con il sistema.

Aggiornamenti automatici, fondamentale che il software sia in grado di riconoscere anche le forme più recenti.

Che cos’è un programma antimalware?

I software antimalware sono in grado di rilevare forme avanzate di malware e minacce informatiche e vengono sviluppati pensando alle nuove minacce e i nuovi meccanismi di infezione digitale. In un certo senso, possiamo dire che gli antimalware ci proteggono dal malware di seconda generazione, che gli antivirus classici non sono in grado di individuare.

L’importante è che il programma dedicato alla protezione dal malware includa:

Sandbox: un ambiente controllato e separato in cui il software esamina le potenziali minacce per capire se vanno messe in quarantena e rimosse.

Filtro del traffico: protegge bloccando l’accesso a server e siti sospetti che potrebbero diffondere malware.

Sicurezza proattiva: il software deve eseguire scansioni, rilevare e rimuovere i malware conosciuti, come trojan, adware e spyware.

Se si ha la possibilità, la soluzione migliore è dotarsi di entrambi i programmi. L’antimalware si concentra sulle nuove minacce, mentre l’antivirus ti protegge da quelle più tradizionali come i worm e gli attacchi di phishing. Questi due tipi di programmi sono complementari, ma è chiaro che nell’ecosistema informatico odierno è necessario poter fare affidamento su un antimalware intelligente e potente, in grado di riconoscere le nuove forme di codice dannoso.

Possiamo vedere la protezione antivirus come il primo sistema di difesa, superato il quale avremo bisogno di un antimalware per rimuovere i software già attivati e funzionanti. Poter contare su entrambe le tipologie di protezione, ricorrendo ad esempio alle soluzioni disponibili sul sito di Panda Security, riduce molto il rischio di cyberattacchi.

Tuttavia, è necessario ricordare quanto sia importante il fattore umano. Anche utilizzando l’antivirus più potente al mondo, bisogna conoscere bene il mondo digitale ed evitare comportamenti pericolosi online.

Buona navigazione e buona protezione da virus e malware!