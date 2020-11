DiRT 5 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Codemasters celebra oggi il lancio di DIRT 5 per PlayStation4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC. DIRT 5, sviluppato dallo studio Codemasters Cheshire, offre un mix diversificato di modalità di gioco, dalle corse tradizionali su più terreni, alla creazione di arene personalizzate con la feature Playgrounds e una serie di opzioni multiplayer, tra cui tre party game.

DIRT 5 offre corse su 70 percorsi, 10 località e 13 classi di veicoli. I giocatori devono padroneggiare auto da rally, rock bouncers, buggies e altro ancora se vogliono mettersi alla prova nella serie DIRT. La carriera vanta le voci delle icone Troy Baker e Nolan North, insieme a James Pumphrey e Nolan Sykes di Donut Media, oltre a vari camei dal mondo dei titoli e degli sport motoristici.

Nel titolo DIRT più ambizioso fino ad oggi, Playgrounds consente ai giocatori di creare, condividere e scoprire arene personalizzate in tre tipi di eventi: Gate Crasher, Smash Attack e Gymkhana. Una volta collaudata dal creatore, l'arena Playground può essere scaricata da chiunque per pubblicare i propri punteggi nelle classifiche globali.

"DIRT 5 è finalmente disponibile e non vediamo l'ora di entrare nelle lobby con i nostri giocatori", ha dichiarato Robert Karp, Development Director di DIRT 5 presso Codemasters. "Il team ha fatto un lavoro incredibile e c'è così tanta varietà. Dai Playground alle modalità party alle corse all-action, DIRT 5 offre agli appassionati di racing tutto ciò che amano e molto di più".

DIRT 5 per Xbox Series X | S sarà disponibile in tutto il mondo il 10 novembre. La versione PlayStation5 verrà lanciata in Nord America, Australia e Nuova Zelanda il 12 novembre e nel resto del mondo il 19 novembre. Una versione Google Stadia verrà lanciata all'inizio del 2021. Il gioco supporta Xbox Smart Delivery e l'aggiornamento gratuito di PlayStation quando i giocatori passeranno a Xbox Series X | S o PlayStation 5.

