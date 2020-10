DiRT 5, disponibile il gameplay launch trailer ed info sulla colonna sonora

Codemasters mostra il suo nuovo trailer di gioco di DIRT 5 pieno di azione, per celebrare il lancio del gioco dal 6 novembre. Il tour intorno al mondo in 60 secondi svela salti mortali nelle miniere di marmo italiane, l'infida guida sul ghiaccio in Nepal e molto altro ancora. DIRT 5 è un'esperienza racing a tutto gas con oltre 70 percorsi in 10 località e 13 classi di veicoli. Il trailer veloce e frenetico può essere visualizzato qui:

DIRT 5 offre corse mozzafiato su più superfici, inclusi terreni accidentati, aspre sabbie del deserto, neve, ghiaccio, asfalto e altro ancora. Le condizioni meteorologiche cambiano in un batter d'occhio, le auto si ribaltano e si schiantano mentre l'azione si surriscalda, i giocatori devono mantenere il sangue freddo per rimanere in gara. Con una varietà di modalità di gioco tra cui Carriera, Arcade, Time Trial e Multiplayer, DIRT 5 è una scarica di adrenalina dall'inizio alla fine. DIRT 5 introduce anche lo split screen che può essere giocato offline in modalità cooperativa e competitiva per un massimo di quattro giocatori.

Per chi desidera varietà, il trailer termina con la nuova feature Playgrounds. Crea, condividi e scopri arene personalizzate in tre tipi di eventi; Gate Crasher, Smash Attack e Gymkhana. Tutte le arene pubblicate sono ospitate online con una classifica globale, che consente ai giocatori di tutto il mondo di caricare la propria arena e pubblicare il loro miglior punteggio.

Oggi è disponibile anche l'album della colonna sonora ufficiale di DIRT 5, disponibile per lo streaming ed il download su tutte le principali piattaforme digitali musicali. Con icone globali tra cui i The Killers ed i The Chemical Brothers, l'album di 18 tracce contiene sette brani esclusivi. La colonna sonora completa, inclusa nel gioco, comprende:

High Contrast – Griffin (esclusiva) Noisy – Tourist (esclusiva) Prospa – Feel It 92 (esclusiva) Koko – Silly With It (esclusiva) Broken Witt Rebels – Take It (esclusiva) Sea Girls – Accident Waiting To Happen (esclusiva) Saronde – Veru (esclusiva) The Chemical Brothers – Bango EOB – Shangri-La – Spike Stent Edit The Killers – Caution Hero The Band – Shout THE HARA – Friends Tyler Bryant & The Shakedown – Drive Me Mad Inhaler – We Have To Move On The Academic – SUPERLIKE Twin Atlantic – Volcano Tesla – Tied To The Tracks Arkells – Years In The Making

Maggiori informazioni sull'album della colonna sonora possono sono disponibili a questa pagina.

"DIRT 5 è un inno alla velocità, che si svolge su alcuni dei terreni più difficili in location sorprendenti sparse per il mondo", ha dichiarato Robert Karp, DIRT 5 Development Director di Codemasters. "Da vivaci città a tentacolari location fuoristrada, è tempo di scatenarsi e di mettere il piede sull'acceleratore. Che si tratti di lottare per la carriera, narrata da Troy Baker e Nolan North, di competere con gli amici sul divano o di creare il Playground definitivo, c'è qualcosa per tutti gli appassionati di racing."

DIRT 5 è in arrivo su PlayStation4, Xbox One, inclusa Xbox One X, e PC Windows (e Steam) a partire da venerdì 6 novembre. La versione Xbox Series X | S sarà disponibile in tutto il mondo il 10 novembre. La versione PlayStation 5 verrà lanciata in Nord America, Australia e Nuova Zelanda il 12 novembre e nel resto del mondo il 19 novembre. Una versione Google Stadia verrà lanciata all'inizio del 2021.

I giocatori che acquisteranno la DIRT 5 Amplified Edition riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato. Il gioco supporta Xbox Smart Delivery e l'aggiornamento gratuito di PlayStation quando i giocatori passeranno a Xbox Series X | S o PlayStation 5.

