DiRT 5, nel nuovo trailer le auto da rally classiche si sfidano sull'East River ghiacciato

L'ultimo gameplay di DiRT 5 porta i giocatori a New York, con le classiche auto da rally Ford e Peugeot che si sfidano sull'East River ghiacciato!

Questo evento Ice Breaker a Roosevelt Island si svolge nel cuore della notte, con luci, atmosfera e fuochi d'artificio incredibili che regalano un'esperienza racing unica. Negli eventi Ice Breaker possono sfidarsi fino a 12 auto, con più layout e location disponibili.

Robert Karp, Development Director, DIRT 5, ha dichiarato: "Niente è meglio di una sera d'inverno a New York, a meno che tu non stia correndo a bordo di un auto da rally sull'East River ghiacciato. Ci vogliono abilità e coraggio per sfrecciare e scivolare sul ghiaccio, un errore può portarti dal primo all'ultimo posto in un istante. Siamo inoltre orgogliosi di confermare che DIRT 5 sarà un titolo di lancio per Xbox Series S / X e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli nelle prossime settimane ".

Codemasters conferma quindi che DIRT 5 sarà un titolo di lancio su Xbox Series S / X, in arrivo il 10 novembre 2020. DIRT 5 uscirà, invece, il 6 novembre su Xbox One, PlayStation 4 e PC, seguito da PlayStation 5 entro la fine dell'anno. Una versione Google Stadia verrà pubblicata all'inizio del 2021.

Spunti di lettura:

Codemasters svela DiRT 5, al debutto in Ottobre su PC e console next-gen

DiRT 5, nuovi dettagli sulla Modalità Carriera

DiRT 5, svelate le classi dei veicoli

DiRT 5, svelate le modalità di gioco e molto altro

DiRT 5, il primo gameplay trailer non convince appieno

DiRT 5, nuovo trailer gameplay per la pista Stampede ambientata in Arizona

DiRT 5, nuovo trailer per la modalità Ice Breaker

DiRT 5 è stato rinviato al 16 Ottobre (2020), annunciati i requisiti hardware minimi e consigliati

DiRT 5, annunciata la colonna sonora

Il mondo e' il tuo playground nella nuova modalita' arena personalizzabile di DiRT 5

DiRT 5 è stato nuovamente rinviato, al debutto il 6 Novembre (2020)