DiRT 5, nuovi trailer per gli eventi Land Rush ed Ultra Cross

In attesa del debutto ufficiale che avverrà il prossimo 6 Novembre (2020) su PC Windows e console di attuale generazione, seguito a ruota dalle console next-gen (Ossia PS5 ed XBox SX) il 10 Novembre (2020), Codemasters continua a pubblicare sempre nuovi gameplay trailer dedicati all'attesissimo DiRT 5.

Questa è la volta degli eventi catturati durante una tempesta di sabbia in Marocco, ed una corsa di tipo Rally Cross tenutasi all'interno dello Stadium di Cape Town, entrambi catturati nelle versioni provenienti dalle console di prossima generazione.

SCATENATI CON DIRT 5 NEL DESERTO DURANTE UNA TEMPESTA DI SABBIA IN MAROCCO



Dai un'occhiata a come il clima estremo e dinamico di DIRT 5 può trasformare una gara con macchine super leggere che corrono in Marocco e combattono attraverso una tempesta di sabbia in continuo avvicinamento, che travolge il circuito a metà gara. Gli eventi Land Rush in DIRT 5 offrono sfide fuoristrada e percorsi estremi, per piloti pronti a tutto, disponibili in più location del gioco.



Robert Karp, Development Director, DIRT 5 ha dichiarato: "Nulla mostra meglio il nostro tempo dinamico se non una tempesta di sabbia in Marocco. Avere una capacità visiva ridotta e combattere gli elementi significa che i giocatori devono rimanere molto concentrati se vogliono assaporare la vittoria."

Spunti di lettura:

Codemasters svela DiRT 5, al debutto in Ottobre su PC e console next-gen

DiRT 5, nuovi dettagli sulla Modalità Carriera

DiRT 5, svelate le classi dei veicoli

DiRT 5, svelate le modalità di gioco e molto altro

DiRT 5, il primo gameplay trailer non convince appieno

DiRT 5, nuovo trailer gameplay per la pista Stampede ambientata in Arizona

DiRT 5, nuovo trailer per la modalità Ice Breaker

DiRT 5 è stato rinviato al 16 Ottobre (2020), annunciati i requisiti hardware minimi e consigliati

DiRT 5, annunciata la colonna sonora

Il mondo e' il tuo playground nella nuova modalita' arena personalizzabile di DiRT 5

DiRT 5 è stato nuovamente rinviato, al debutto il 6 Novembre (2020)

DiRT 5, nel nuovo trailer le auto da rally classiche si sfidano sull'East River ghiacciato

DiRT 5, nuovo gameplay trailer catturato su XBox Series S