DiRT 5, nuovo gameplay trailer catturato su XBox Series S

Per la prima volta in assoluto, Codemasters mostra il primo gameplay di DIRT 5 in esecuzione su Xbox Series S. Il gameplay mostra un rock bouncer che affronta un evento estremo di Path Finder in Italia. Sfrecciando attraverso un'enorme miniera di marmo, con enormi cambiamenti di elevazione che richiedono potenza e abilità per essere superati, gli eventi Path Finder non sono per i deboli di cuore.

Xbox Series S e Xbox Series X arriveranno il 10 Novembre, al prezzo di 299€ e 499€

La PlayStation 5 di Sony al lancio il 12 Novembre a 499€, 399€ per la Digital Edition

Robert Karp, Development Director, DIRT 5, ha dichiarato: "Scalare le miniere di marmo italiane è una sfida con pericoli ad ogni curva. I giocatori devono fidarsi del loro istinto e impegnarsi nel loro percorso se vogliono arrivare in cima indenni."

DIRT 5 sfrutta Smart Delivery su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, il che significa che i giocatori potranno ottenere la migliore esperienza DIRT 5 di sempre. Codemasters è lieta di confermare che DIRT 5 sarà un titolo di lancio su Xbox Series S / X, in arrivo il 10 novembre 2020. DIRT 5 uscirà, inoltre, il 6 novembre 2020 su Xbox One, PlayStation 4 e PC, seguito da PlayStation 5 entro la fine dell'anno. Una versione Google Stadia verrà pubblicata all'inizio del 2021.

