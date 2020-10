DiRT 5, nuovo gameplay trailer per la modalità Rally Raid in Cina

Per l'ultimo gameplay di DIRT 5, ci dirigiamo in Cina per affrontare un evento Rally Raid, uno degli eventi in DIRT 5 che combina percorsi divisi, diversi terreni e paesaggi incredibili in delle gare mozzafiato. Qui assisterai ad un evento Rally Raid in Cina, dove si sfreccia attraverso risaie, monumenti iconici e villaggi tradizionali in un epico percorso fuoristrada.

Questo evento Rally Raid mostra anche le auto della classe Modern Rally di DIRT 5, tra cui la Skoda Fabia R5 e la nuova Ford Fiesta R5 MKII. A questi eventi possono partecipare anche camion, buggies e molti altri veicoli.

Robert Karp, Development Director di DIRT 5, ha dichiarato: "Abbiamo aggiunto un altro livello di imprevedibilità a DIRT 5 negli eventi Rally Raid. I tuoi riflessi devono essere rapidi e dovrai essere preparato per tutto ciò che ti capiterà. Un luogo come la Cina è perfetto per queste gare. Il team ha creato alcuni fantastici percorsi tentacolari attraverso un ambiente denso e vario, che sono sia visivamente che tecnicamente sorprendenti".

Ricordiamo che DiRT5 debutterà il 6 Novembre (2020) su PC Windows e console di attuale generazione, seguito a ruota dalle console next-gen (Ossia PS5 ed XBox SX) il 10 Novembre (2020).

