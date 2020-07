DIRT 5, nuovo trailer gameplay per la pista Stampede ambientata in Arizona

In quest'ultimo video di gameplay (work in progress) di DIRT 5, i giocatori possono dare un'occhiata a una pista Stampede in azione nell' iconico paesaggio dell'Arizona.



Location naturali dure e spietate, costruite per veicoli ruvidi e pronti all'uso con forti sospensioni e ammortizzatori, i circuiti Stampede sono a dir poco difficili. Fino a 12 auto potranno competere in questi eventi estremi. Affronta il terreno accidentato del Jimco Unlimited Truck, il nuovo gameplay mostra anche il sistema climatico dinamico di DIRT 5 al lavoro, con un temporale in arrivo che trasforma il terreno e lo skyline.

DIRT 5 sarà pubblicato il 9 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, seguito più avanti quest'anno da Xbox Series X e PlayStation 5. Una versione di Google Stadia uscirà all'inizio del 2021. I giocatori che acquisteranno l' Amplified Edition riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato. Il gioco supporta Xbox Smart Delivery e l'aggiornamento gratuito di PlayStation quando i giocatori passeranno ad Xbox Series X o PlayStation 5.

Dichiarazione di Robert Karp, DIRT 5 Development Director presso Codemasters

"Stampede presenta terreni accidentati e l'opportunità per i veicoli di volare in aria con salti spettacolari in ogni circuito. Perfetto per camion e buggy, l'azione si intensifica con 12 veicoli in lotta per la vittoria, quindi i giocatori dovranno sgomitare ed essere coraggiosi."

