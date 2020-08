DiRT 5, nuovo trailer per la modalità Ice Breaker

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Il nuovo video di gameplay di DIRT 5 trasporta i giocatori in climi più freddi, fornendo un'anteprima dei nuovissimi eventi Ice Breaker in Norvegia. Grip minimo, massimo divertimento - Ice Breaker sfida i giocatori a dominare i circuiti ghiacchiati, con curve fluide e ambienti idilliaci. Controllo dell'acceleratore, drifting preciso e slancio sono le chiavi per padroneggiare questa nuovissima esperienza della serie DIRT.

Robert Karp –Development Director di DIRT 5 ha dichiarato

"La varietà è un aspetto fondamentale del nostro approccio a DIRT 5 e volevamo introdurre alcune nuove esperienze alla serie DIRT insieme a quelle preferite dai fan. Ice Breaker è una di queste nuove aggiunte e offre una sensazione di gioco completamente diversa. I giocatori dovranno trovare il proprio flusso per superare il gruppo. Tutto si svolge in questi splendidi ambienti invernali, con cicli meteorologici dinamici e i potenziali bufere di neve. L'illuminazione sotto il ghiaccio rende questi eventi un vero spettacolo."

Spunti di lettura:

Codemasters svela DiRT 5, al debutto in Ottobre su PC e console next-gen

DiRT 5, nuovi dettagli sulla Modalità Carriera

DiRT 5, svelate le classi dei veicoli

DiRT 5, svelate le modalità di gioco e molto altro

DiRT 5, il primo gameplay trailer non convince appieno

DiRT 5, nuovo trailer gameplay per la pista Stampede ambientata in Arizona