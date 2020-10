DiRT 5, nuovo trailer per la modalità Ultra Cross ambientata in Italia

L'ultimo gameplay di DIRT 5 offre un primo sguardo alla classe Rally Cross, con veicoli ufficiali della FIA World Rallycross. Il video mostra l'azione Ultra Cross: eventi tecnici e tortuosi, ideali per macchine agili e compatte come il roster World RX. Questo evento Ultra Cross si svolge in Italia, intrecciando monumenti iconici e ostacoli naturali per momenti di corsa mozzafiato.

Robert Karp, Development Director di DIRT 5, ha dichiarato: "L'Italia ha dimostrato di essere un ambiente incredibile per le corse. Ritagliarsi percorsi all'interno di una cava, una miniera di marmo abbandonata e sotto gli splendidi Ponti di Vara ha messo a dura prova il team, ma i giocatori adoreranno l'esperienza. Avere le auto FIA World Rallycross in DIRT 5 è un must, non solo per la loro velocità e agilità, ma anche per la loro estetica elegante e perfetta per un gioco come il nostro."

Ricordiamo che DiRT5 debutterà il 6 Novembre (2020) su PC Windows e console di attuale generazione, seguito a ruota dalle console next-gen (Ossia PS5 ed XBox SX) il 10 Novembre (2020).

