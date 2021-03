Disponibile in Italia AS-U2.5G2, il nuovo adattatore da USB-C a 2.5 Gigabit Ethernet firmato ASUSTOR

Particolarmente compatto ed efficiente, ASUSTOR AS-U2.5G2, una volta collegato a una porta USB-C, consente di aumentare fino a 2,5 volte le prestazioni di rete di NAS, laptop, Mac e PC dotati di connettività standard 1GbE, velocizzando il trasferimento dati e dando, quindi, un forte impulso alla produttività.

Dotato di un case in lega di alluminio, che garantisce leggerezza e una migliore dissipazione del calore, e completo di un connettore Type-A aggiuntivo per assicurare retrocompatibilità e massima flessibilità, l’ASUSTOR AS-U2.5G2 non necessita di specifiche configurazioni, né di alcun alimentatore, in quanto consuma solo 0,68W e si alimenta dalla porta USB cui viene collegato.

Il nuovo adattatore ASUSTOR AS-U2.5G2 è immediatamente disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 59,90 Euro IVA compresa.

Caratteristiche tecniche:

Connettività

-USB3.2 Gen1 Type-C + adattatore Type-A

-Connettore RJ-45 100/1000/2500 Mbps

Sistemi supportati

-ASUSTOR ADM 3.5.1 o superiore

-macOS 10.6 o superiore

- Windows XP, Vista, 7 SP1, 8.1, 10. 32 e 64 bit

Dimensioni

-195 x 23.4 x 16.4 (mm)

NAS ASUSTOR supportati

-AS31/32/50/51/61/62/63/64/70/Nimbustor, Lockerstor, Lockerstor Pro.