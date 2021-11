Disponibile ora il driver NVIDIA Studio di novembre

Il driver NVIDIA Studio di novembre è stato appena rilasciato e porta con sé il supporto per una serie di aggiornamenti delle app per i creatori - comprese le funzionalità di Omniverse annunciate durante il GTC di questa settimana. Inoltre, il bundle Adobe Creative Cloud è tornato, e sarà disponibile a partire dal 12 novembre!

Le nuove funzionalità di Omniverse includono Omniverse VR, Remote e Showroom, insieme ai nuovi connettori Omniverse, pronti a beneficiare gli artisti che lavorano in 3D.

Tra le altre nuove funzionalità in arrivo grazie al driver vi sono NVIDIA Texture Tools e Twinmotion che vi faranno risparmiare molto tempo prezioso, oltre al supporto dell'accelerazione GPU in 2022.1, OctaneRender 2021.1, V-Ray 5, Houdini 19 e altri ancora.

Un altro importante annuncio dedicato ai creatori durante il GTC è stato Omniverse Enterprise, finalmente disponibile. Il lancio rende l'ecosistema Omniverse accessibile a un numero più ampio di designer, ingegneri e professionisti creativi.

Un altro aggiornamento importante per i più creativi riguarda Logitech, che ha recentemente integrato la popolare funzione di rimozione del rumore di NVIDIA Broadcast nelle sue linee di cuffie e microfoni premium.

Infine, giusto in tempo per le vacanze natalizie ormai alle porte, ritorna il popolare bundle NVIDIA Studio + Adobe Creative Cloud. Sarà inaugurato il 12 novembre in America e il 16 novembre in alcuni paesi europei e asiatici. In occasione del periodo di festività, sarà possibile ottenere tre mesi di Adobe Creative Cloud (per un valore di 238,47 dollari) acquistando un laptop o un desktop NVIDIA Studio selezionato - valido sia per i nuovi clienti Adobe che per quelli già esistenti.