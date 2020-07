Disponibile un aggiornamento gratuito per Desperados III, con nuovi contenuti

Desperados III non è ancora abbastanza stimolante per te? Bene, Mimimi Games ha la soluzione giusta: un aggiornamento gratuito - per tutte le piattaforme - disponibile da oggi, che introduce il "Baron's Challenge Mission Pack #1". Quattro nuove Baron's Challenges pronte per te: Flagstone, Mayor Higgin's Estate, Eagle Falls e Casa DeVitt ti attendono!

Vanishing Act : un certo venditore di olio di serpente sta vendendo le sue merci nella piazza della città di Flagstone. Fallo sparire.

Untitled Voodoo Mission : Isabelle sta per sconvolgere il matrimonio del sindaco Higgins e ha MOLTI assi nella manica.

Public Transportation : due uomini deceduti devono essere trasportati alla stazione ferroviaria di Eagle Falls. Le guardie non spareranno a vista, ma se vedono un corpo...

Bird Hunting: Doc è appollaiato sul tetto di Casa DeVitt, con un sacco di munizioni e cinque bersagli nella sua lista. La festa continua ancora. Buona caccia.

Demo gratuita disponibile!

Non vedi l'ora di provare Desperados III? Bene, ecco la tua occasione: una demo gratuita (per PC) con un livello tratto dal nostro stealth game tattico basato sulla trama, ora disponibile su GOG.com, Steam e Xbox. La demo gratuita per PS4 arriverà presto. Dai un'occhiata e vedi se Desperados III sarà il tuo gioco preferito di questa estate.

Scarica la demo su GOG.com: https://www.gog.com/game/desperados_iii_demo

Scarica la demo su Steam: http://n.thq.com/1iyB30lAeDg

