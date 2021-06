Disponibili i driver Game Ready di Nvidia per la nuova GeForce RTX 3070 Ti, e tante altre novità

A seguito del successo ottenuto dal lancio della scorsa settimana della GeForce RTX 3080 Ti, NVIDIA è pronta a rilasciare la GeForce RTX 3070 Ti. Il nuovissimo driver Game Ready di oggi include il supporto per entrambe le GPU e una serie di ottimizzazioni e miglioramenti che porteranno benefici a una varietà di giochi.

È tempo di Ti!

Questo nuovo driver aggiunge il supporto per la nuova GeForce RTX 3070 Ti, disponibile per tutti a partire da oggi. La GeForce RTX 3070 Ti mette il turbo alla GeForce RTX 3070, la nostra scheda grafica NVIDIA con architettura Ampere più popolare. Questa nuova GPU Ti aumenta le prestazioni grazie a un maggiore numero di CUDA Core; inoltre, la scheda presenta la nostra memoria GDDR6X super veloce.

Complessivamente, questi fattori permettono alla GeForce RTX 3070 Ti di fornire un miglioramento delle prestazioni di 1,5 volte rispetto alla precedente generazione GeForce RTX 2070 SUPER, e un miglioramento di 2 volte rispetto alla GeForce GTX 1070 Ti. Sarà disponibile a partire da oggi, 10 giugno, ad un prezzo di 511€+IVA.

The Persistence riceve un aggiornamento legato alla qualità dell'immagine grazie al Ray Tracing e un aggiornamento delle prestazioni con il DLSS

Un altro aspetto molto importante dei driver Game Ready di NVIDIA è la loro funzione di "consegna" che porta nuove e innovative funzionalità agli utenti GeForce. Questo nuovo driver Game Ready supporterà il DLSS di NVIDIA e il ray tracing in The Persistence, lo sparatutto horror fantascientifico in prima persona e in stile Rogue di Firesprite.

The Persistence è stato lanciato lo scorso maggio sia per desktop che per cuffie in realtà virtuale. Domani il gioco riceverà un aggiornamento gratuito "Enhanced" che introduce riflessi, ombre e illuminazione globale in ray-tracing in tempo reale e DLSS di NVIDIA per migliorare le prestazioni nella versione desktop del gioco, oltre che aggiungere il supporto del DLSS alla versione VR del gioco.

Questo è un altro traguardo che si aggiunge al percorso vincente del DLSS di NVIDIA e del ray-tracing. The Persistence è un gioco dinamico ed emozionante con supporto VR che si è rivolto alle tecnologie di gioco ideate da NVIDIA per portare le prestazioni e la qualità dell'immagine a nuovi livelli. Potete constatare i benefici delle tecnologie NVDIA guardando questo video RTX in anteprima.

Altre novità e aggiornamenti Game Ready

Il driver Game Ready di NVIDIA per la GeForce RTX 3070 Ti e The Persistence aggiunge anche altre funzionalità, tra cui:

Supporto per il DLSS in No Man's Sky. Il DLSS aumenta le prestazioni in modalità desktop fino al 70% in 4K, migliorando sostanzialmente la fluidità e la reattività del gameplay, dando ai giocatori con GeForce RTX una migliore esperienza. In VR, il DLSS raddoppia le prestazioni al preset grafico Ultra, mantenendo 90 FPS su un visore Oculus Quest 2 con una GeForce RTX 3080.