Disponibili le nuove schede madri ASUS della serie X570

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi modelli di schede madri serie X570: ROG Crosshair VIII Extreme, ROG Strix X570-E Gaming WiFi II, TUF Gaming X570 Pro WiFi II e ProArt X570-Creator WiFi. ROG Crosshair VIII Extreme sintetizza le più recenti innovazioni ROG in un form factor EATX, perfetto per PC gaming customizzati o build per l'overclocking. ROG Strix X570-E Gaming WiFi II porta le funzionalità ROG essenziali su una piattaforma elegante per i gamer e gli utenti più esigenti. Il modello "bilanciato" TUF Gaming X570-Pro WiFi II è pronto per funzionare in build gaming che puntano su buone prestazioni e sobrietà. WiFi ProArt X570-Creator è pensata, invece, per content creator, sviluppatori e altri professionisti che necessitano di stabilità e ampia connettività per il lavoro.

Questi nuovi modelli sono dotati di raffreddamento passivo del chipset, efficienza energetica migliorate e hardware di rete più capace. Alcuni modelli includono anche connettività Thunderbolt 4 e funzionalità di overclocking, funzionalità molto apprezzate dagli appassionati.

ROG Crosshair VIII Extreme e ROG Strix X570-E Gaming WiFi II offrono il nuovo Dynamic OC Switcher esclusivo ASUS per coloro che desiderano ottenere il massimo dalla CPU AMD Ryzen con tutti i carichi di lavoro. Finora, l'overclock manuale di una CPU Ryzen significava massimizzare la velocità di clock di tutti i core a scapito dei clock boost ad alta efficienza che sono fondamentali per la reattività generale del sistema.

Dynamic OC Switcher consente agli overclocker di ottenere il meglio di entrambi i mondi. Quando la funzione di overclock è abilitata, le schede madri compatibili passeranno automaticamente dal spingere i clock a carico leggero al limite con AMD Precision Boost Overdrive e porteranno i clock multi-core al massimo con le impostazioni di overclock manuali scelte dall'utente. Dynamic OC Switcher è disponibile anche sulla scheda madre ROG Crosshair VIII Dark Hero di prima generazione.

Grazie a BIOS FlashBack è possibile eseguire gli aggiornamenti del firmware con una chiavetta USB anche quando la CPU o la memoria non sono installate. Inoltre, il software ASUS Q-Fan consente agli utenti di modificare le curve di funzionamento della ventola per il miglior equilibrio tra rumore e flusso d'aria. Il raffreddamento è ulteriormente aiutato da header AIO dedicati e connettori per ventole ibride in grado di rilevare e funzionare con fan DC e PWM. Le schede madri forniscono un audio eccezionale, grazie all'utilizzo di chip audio di alta qualità e alla tecnologia di cancellazione del rumore bidirezionale AI. Senza dimenticare l'estetica, l'illuminazione Aura Sync RGB e gli header programmabili Gen 2, con funzioni avanzate di rilevamento automatico, si combinano per dare a qualsiasi build un look unico.

ROG Crosshair VIII Extreme

ROG Crosshair VIII Extreme vanta l'hardware di fascia più alta mai inserito in una scheda madre ASUS X570. Il VRM ha un design a 18+2 con fasi di potenza da 90 ampere per un'erogazione energetica "pulita" ed efficiente al fine di controllare il processore AMD Ryzen 9 5950X a 16 core. Il raffreddamento è gestito da una coppia di grandi dissipatori di calore in alluminio collegati da un heatpipe per garantire una dissipazione del calore rapida e uniforme. La copertura I/O in alluminio forgiato non solo migliora l'estetica della scheda ma è anche parte integrante del dissipatore di calore VRM, aumentando così la superficie dedicata allo scambio di calore. Il dissipatore di calore M.2 al centro della scheda madre presenta il display OLED LiveDash da 2 pollici che mostra le statistiche fondamentali del sistema come temperature e tensioni, oppure può visualizzare grafiche e animazioni personalizzate. La Crosshair VIII Extreme include tutte le funzioni di raffreddamento e overclock richieste dagli appassionati più esigenti. I punti di misurazione della tensione, i controlli integrati, i selettori di modalità e il display del codice di avvio Q-Code POST forniscono una panoramica esaustiva durante l'overclocking.

Crosshair VIII Extreme può gestire fino a cinque SSD PCIe 4.0: uno sotto al dissipatore di calore M.2 superiore, due sotto al dissipatore di calore M.2 inferiore e altri due montati verticalmente sull'esclusiva scheda DIMM.2. La vicinanza dell'SSD ai dissipatori di calore garantisce che le temperature siano ottimali per sostenere le prestazioni. Ogni SSD sfrutta inoltre il nuovo meccanismo Q-Latch.

La moltitudine di opzioni di connettività offerte da Crosshair VIII Extreme include Ethernet a 10 e 2,5 Gbps, WiFi 6E e Bluetooth 5.2. Dispone inoltre di due porte Thunderbolt 4 che offrono ciascuna fino a 40 Gbps di larghezza di banda. Otto connettori USB 3.2 Gen 2 Type-A forniscono 10 Gbps di larghezza di banda ciascuno per soddisfare le esigenze delle periferiche ad alta velocità, con uno dei connettori che supporta BIOS FlashBack per semplici aggiornamenti del firmware. Un pulsante Clear CMOS e uscite audio (inclusa S/PDIF) si trovano sul pannello posteriore per l'I/O. Sono inoltre presenti header interni per un massimo di quattro porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e due porte USB 3.2 Type-C, con una delle porte Type-C capace di fornire 60 watt (Power Delivery 3.0) per la ricarica rapida dei dispositivi.

Per gli utenti che desiderano creare sistemi di raffreddamento elaborati, Crosshair VIII Extreme include quattro connettori per ventole standard, due coppie di connettori per pompe e radiatori, oltre a due connettori HydraNode, ciascuno studiati per alimentare e monitorare fino a tre ventole compatibili. I connettori includono sensori di ingresso, uscita e ricircolo del liquido per consentire ai costruttori con circuiti personalizzati di monitorare lo stato della loro configurazione. Gli appassionati possono anche aspettarsi maggiori possibilità di personalizzazione con l'inclusione di tre header LED RGB addressable di tipo Gen 2, un connettore RGB standard a quattro pin e uno splitter ARGB.

Massimizza il potenziale creativo con ASUS ProArt X570-Creator WiFi

ASUS ProArt X570-Creator WiFi è la prima scheda madre ASUS ProArt a utilizzare la piattaforma X570. Offre le massime prestazioni e stabilità per gli utenti che fanno affidamento sul PC o la workstation lavorare: artisti 3D, designer CAD e CAM, produttori di audio e video e persino sviluppatori di software.

ProArt X570-Creator WiFi è dotata di due porte USB-C Thunderbolt 4 con 40 Gbps di larghezza di banda e supporto di ricarica Power Delivery da 15 watt posto sul pannello posteriore per sostenere le necessità dei dispositivi audiovisivi e di quelli di archiviazione esterni ad alta velocità. Il pannello posteriore in acciaio inossidabile include l'ingresso DisplayPort per la compatibilità con i display Thunderbolt, insieme a quattro porte USB 3.2 Gen 2 e quattro porte USB 3.2 Gen 1. C'è anche un header interno di tipo USB 3.2 Gen 2 Type-C aggiuntivo per il pannello frontale. Per il networking, ProArt X570-Creator WiFi offre una porta Ethernet da 10 e 2,5 Gbps, oltre a WiFi 6E e Bluetooth 5.2.

La scheda ProArt X570-Creator WiFi presenta inserti in rame che si stagliano contro l'hardware della scheda madre di colore nero puro. Gli utenti possono personalizzare l'aspetto della loro build tramite i tre header configurabili RGB Gen 2 e il connettore a striscia RGB standard.

In termini di software, ProArt X570-Creator WiFi include il software di gestione e monitoraggio remoto delle risorse IT ASUS Control Center Express, oltre all'applicazione ProArt Creator Hub che permette agli utenti di monitorare e ottimizzare il sistema, nonché di controllare la calibrazione del colore in abbinata con i monitor compatibili.

ROG Strix X570-E Gaming WiFi II: essenziale ma con DNA ROG

La scheda madre ROG Strix X570-E Gaming WIFI II si affida all'eredità del modello precedente, offrendo una combinazione di componenti di fascia alta, software intelligente e raffreddamento passivo del chipset su una singola scheda. Il VRM della CPU presenta un design a 12+4 fasi con connettori ausiliari ProCool II a 8+4 pin.

Così come la scheda madre ROG Crosshair VIII Extreme di fascia alta, la Strix X570-E Gaming WiFi II è dotata dell'esclusiva tecnologia Dynamic OC Switcher per aiutare gli utenti a ottenere il massimo dalla CPU Ryzen, indipendentemente dal carico di lavoro. Inoltre, il display Q-Code integrato, i LED per la diagnostica e il layout OptiMem II aiutano gli overclocker a ottenere le massime prestazioni. Per mantenere i vari moduli al fresco, ci sono ampie opzioni di raffreddamento con cinque header per la ventola più un AIO dedicato e connettori dedicati alla pompa. Gli slot PCIe 4.0 M.2 a metà scheda, posti sotto al dissipatore di calore del chipset, possono accettare dispositivi di storage con dimensioni fino a 110 mm. Entrambi sono arricchiti con spessi dissipatori di calore in alluminio.

WiFi 6E e Bluetooth 5.2 offrono una agile connettività con i router e le periferiche più recenti, con porte 2.5G e Gigabit Ethernet disponibili per chi preferisce la rete cablata. Il pannello posteriore vanta sette porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e una USB 3.2 Gen 2 Type-C. Gli header integrati permettono di aggiungere un'altra porta USB 3.2 Gen 2, insieme a due USB 3.2 Gen 1 e quattro connettori USB 2.0. Ci sono due header configurabili Gen 2 e una coppia di connettori RGB standard.

Il chip codec ROG SupremeFX S1220A con amplificatore per cuffie integrato ha un rapporto segnale/rumore di 120 dB per una riproduzione audio impeccabile. C'è anche la tecnologia di cancellazione del rumore AI bidirezionale per eliminare il rumore di fondo al fine di garantire una comunicazione vocale cristallina durante le sessioni di gaming in multiplayer.

TUF Gaming X570-Pro WiFi II: solida e pronta per la battaglia

La scheda madre TUF Gaming X570-Pro WiFi II dispone di un VRM DrMOS 12+2 e connettori di alimentazione ausiliaria ProCool a 8+4 pin. I grandi dissipatori di calore VRM in alluminio e un nuovo dissipatore di calore del chipset passivo mantengono freschi sia la CPU sia il chipset X570 per prestazioni sostenute senza throttling. Lo slot PCIe principale con rivestimento metallico ed entrambi gli slot M.2 sono tutti collegati con PCIe 4.0 per assicurare la massima larghezza di banda disponibile. Ogni slot include il meccanismo Q-Latch per fissare facilmente gli SSD nell'apposito vano. Per il networking, TUF Gaming X570-Pro WiFi II dispone di Ethernet Intel 2.5G, WiFi 6E e Bluetooth 5.2.

Il codec Realtek AL897 con amplificatore per cuffie integrato e rilevamento automatico dell'impedenza assicura un audio di alta qualità per musica e giochi. L'aggiunta della cancellazione del rumore AI bidirezionale è garanzia di una comunicazione chiara durante i giochi o le videoconferenze.

Gli utenti possono migliorare l'estetica della build TUF Gaming X570-Pro WiFi II tramite un header personalizzabile Gen 2 e altri due RGB standard. Quattro header per la ventola e uno di tipo AIO dedicati consentono di creare facilmente qualsiasi configurazione di raffreddamento di livello mainstream.

PREZZI E DISPONIBILITÀ