Dog Duty al debutto, disponibile il trailer di lancio

Oggi il gioco tattico in tempo reale Dog Duty viene rilasciato per Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One e Steam. Questo titolo dal ritmo scatenato è un progetto sviluppato nel corso di sei anni dallo studio composto da due persone, Zanardi & Liza, che l'anno scorso ha unito le forze con SOEDESCO Studios, lo studio di sviluppo interno all'editore SOEDESCO, per co-sviluppare il gioco concentrandosi principalmente sulla versione per console. Il nuovissimo trailer di lancio di Dog Duty offre un'anteprima di tutto il divertimento e l'azione che attendono i giocatori.

Leonardo Zimbres, fondatore e capo sviluppatore di Zanardi & Liza, ha creato Dog Duty senza mai perdere di vista il proprio spirito e le proprie esperienze personali. Sono infatti i nostalgici ricordi legati a videogiochi e serie TV del calibro di Commandos, di G.I. Joe e delle Superchicche i principali stimoli che hanno contribuito a plasmare Dog Duty e a renderlo un gioco di tattica in tempo reale con una sana dose di humour.

Quello che era iniziato come un piccolo progetto limitato ai PC è cresciuto fino a diventare un gioco disponibile su più piattaforme. Con l'aiuto di SOEDESCO Studios, Zanardi & Liza ha potuto portare Dog Duty su console. Queste le parole di Leonardo ripensando alla proficua collaborazione: "Non solo i ragazzi di SOEDESCO Studios si sono concentrati sulla versione per console del gioco, ma mi hanno anche aiutato ad acquisire nuove conoscenze e hanno indirizzato Dog Duty verso una direzione che lo ha reso senza dubbio più divertente da giocare". Durante un'intervista dettagliata fa capire in che modo Dog Duty è arrivato fin dove è arrivato e fa luce sul relativo processo di sviluppo, durato sei anni.

