Dog Duty al debutto il 17 Settembre (2020) su Nintento Switch, PS4, XBox One e PC Windows tramite Steam

Ancora poco e i giocatori potranno affrontare il malvagio comandante Octopus e il suo esercito in Dog Duty. Il gioco tattico in tempo reale infestato dai polpi verrà rilasciato per Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e su Steam il 17 settembre 2020. Semina devastazione, distruggi gli avamposti e scontrati con uno stravagante e crudele octa-esercito in un'ambientazione che presenta un mondo aperto.

Quel tocco di nostalgia anni '80 e '90

Dog Duty si è ispirato a titoli classici del mondo videoludico e degli show televisivi come Commandos e G.I. Joe. Creato basandosi sul sentimento nostalgico dello sviluppatore Zanardi & Liza, antagonisti intramontabili come Mojo Jojo delle Superchicche e Dr. Eggman di Sonic the Hedgehog hanno ricoperto un ruolo rilevante nello sviluppo dell'esercito di molluschi malvagi, perché questi cattivi si reputavano i più grandi esseri viventi al mondo; sono le stesse caratteristiche che si riflettono negli octa-boss che il giocatore deve affrontare in Dog Duty.

I polpi si prestano in maniera eccellente a rivestire il ruolo di creature uniche e potenti che cercano di dispensare una sana dose di humour e caos, proprio come i cattivi iconici degli anni '80 e '90. La grafica in stile rétro, la musica ritmata e lo stile proprio dei videogiochi tattici in tempo reale trasmettono quella sensazione di vecchia scuola che rapisce sia i più giovani che i giocatori più in là con gli anni.