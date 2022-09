Dr. ASUSTOR aiuta a proteggere i dati da malware e ransomware

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., rende ancor più sicuri i propri NAS grazie Dr. ASUSTOR, un’esclusiva funzionalità in grado di guidare l’utente nelle procedure necessarie per mantenere al sicuro i propri dati.

Con il sistema operativo ADM 4.1, ASUSTOR ha implementato una serie di misure e meccanismi di difesa automatici, che consentono di rilevare e segnalare il manifestarsi di eventi anomali che a loro volta possano preannunciare attacchi ransomware o l’attività di malware, consentendo così di prendere le opportune contromisure prima che l’integrità dei dati possa venire compromessa.

A partire dalle fasi immediatamente seguenti all’installazione, Dr. ASUSTOR è subito pronto ad analizzare le impostazioni del NAS e a segnalarne eventuali criticità. Nel caso in cui non sia ancora attivo un antivirus, ad esempio, viene evidenziato lo stato di “Alto rischio” e al contempo suggerita la possibilità d’installare con pochi click l’app ClamAV tramite ASUSTOR App Central.

Tra le serie di controlli effettuati da Dr. ASUSTOR si segnalano poi quelli relativi alle impostazioni di backup del NAS, della rete, degli account, nonché le verifiche dei diritti di accesso alle cartelle condivise e quelle relative allo stato degli aggiornamenti del sistema operativo e dei principali servizi.

Ulteriori informazioni fornite da Dr. ASUSTOR sono poi quelle relative allo spazio di archiviazione disponibile, alla salute degli hard disk tramite tecnologia S.M.A.R.T. e al conteggio dei settori danneggiati delle memorie di massa.

Per maggiori informazioni su ASUSTOR e sui suoi prodotti: https://www.asustor.com/it