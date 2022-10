DRAGON BALL: THE BREAKERS al debutto, disponibile il trailer di lancio

Bandai Namco Europe S.A.S. ha rilasciato oggi DRAGON BALL: THE BREAKERS, un nuovo gioco multiplayer online asimmetrico per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il titolo è anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In DRAGON BALL: THE BREAKERS, i giocatori possono scegliere se unirsi a un gruppo di sette Sopravvissuti e cercare di fuggire oppure vestire i panni di un potente Razziatore e impedire che i Sopravvissuti riescano nel loro intento.

Spunti di lettura:

BANDAI NAMCO annuncia DRAGON BALL: THE BREAKERS, in arrivo nel 2022

Aperte le registrazioni per il Closed Beta Test di DRAGON BALL: THE BREAKERS

DRAGON BALL: THE BREAKERS sarà disponibile dal 14 ottobre 2022

I Sopravvissuti sono cittadini qualsiasi intrappolati in una “Frattura Temporale”, un fenomeno che li blocca in un luogo in cui lo spazio e il tempo sono allo sbando. Dovranno fare affidamento sul loro ingegno, gli oggetti sparsi per la mappa e la cooperazione con gli sei personaggi per poter attivare la Super Macchina del Tempo e sfuggire al Razziatore.

Se scelgono di giocare come Razziatore, i giocatori dovranno impersonare uno degli iconici antagonisti di Dragon Ball, come Cell, Majin Buu o Frieza. Ognuno di essi diventerà più pericoloso col progredire del gioco, evolvendosi in nuove potenti forme e distruggendo parti della mappa, così da ridurre le possibilità di nascondersi dei Sopravvissuti.

DRAGON BALL: THE BREAKERS è disponibile in tre diverse edizioni:

La Standard Edition, disponibile solo in formato digitale.

La Special Edition, disponibile sia in formato digitale che retail, che include il gioco completo e lo Special Edition Pack, contenente un costume personalizzabile, la posa per la vittoria "Two-Handed Good" e la skin per il veicolo "Dragon (Yellow)". Prenotando questa edizione sarà possibile sbloccare anche i contenuti "Android 18 Transphere" e l’accessorio "Scouter (Blue)".

La Limited Edition, disponibile in esclusiva nel Bandai Namco Store. Oltre ai contenuti della Special Edition, la Limited Edition ha una Steelbook, 3 adesivi del Razziatore e una figurine di Cell (Larva), nonché l'accessorio di gioco "Potara (Green)", un bonus esclusivo a tempo del Bandai Namco Store, che sarà poi disponibile anche per gli altri giocatori in un secondo momento.

DRAGON BALL: THE BREAKERS riceverà supporto continuo dopo l’uscita con nuovi contenuti stagionali e aggiornamenti che delizieranno i fan! Il gioco ha anche un Dragon Tier stagionale gratuito che ricompenserà i giocatori con contenuti gratuiti. Questa stagione il tier 50 avrà come ricompensa la skin del Contadino per i Sopravvissuti.