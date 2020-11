DRIFT 21, il nuovo update migliora il modello di guida ed introduce la nuova UI

L'editore globale 505 Games e lo sviluppatore ECC Games S.A. rivelano oggi il prossimo aggiornamento per il loro gioco di simulazione di corse alla deriva DRIFT21.

Come parte della roadmap di sviluppo in corso, il team di ECC Games ha riportato il gioco in garage per un solido "lavoro sotto il cofano" per correggere alcuni bug noti e ulteriori modifiche al modello fisico del gioco. Tutte le auto disponibili sono state analizzate e su questa base sono stati migliorati più parametri, tra gli altri, i centri gravitazionali dei veicoli.

Insieme alla community DRIFT21, il team ha anche lavorato molto per migliorare e diversificare i tipi di pneumatici disponibili, rendendo più facile abbinare il miglior pneumatico alla potenza dell'auto e al tuo assetto preferito. L'ultimo aggiornamento fa una notevole differenza tra le mescole più dure e quelle più morbide.

Gli sviluppatori hanno anche messo a punto il sistema di punteggio di DRIFT21. Sintonizzarlo significa ridisegnarlo quasi totalmente. Con queste modifiche, anche l'interfaccia utente è stata ridisegnata. Una delle nuove funzionalità dell'interfaccia utente è un inclinometro che semplifica il controllo dell'angolo di deriva dell'auto.

Attualmente disponibile su Steam Early Access, DRIFT21 ti immerge nell'entusiasmante sport delle gare di drift in cui puoi scegliere e mettere a punto la tua macchina da drifting dei sogni e mettere alla prova le tue abilità sui leggendari circuiti EBISU del Giappone. È disponibile una serie di auto con licenza completa da aggiornare e mettere a punto le parti del motore più piccole per ottenere tutti i vantaggi quando si è in pista.

Changelog

Inclinometro aggiunto per mostrare gli angoli di derapata e i limiti di ciascuna vettura

Nuova fotocamera aggiunta che consente una maggiore inclinazione dal punto di messa a fuoco

Interfaccia utente di guida ridisegnata per mostrare ed evidenziare correttamente le modifiche al sistema di conteggio dei punti di deriva, velocità dell'auto, angolo di deriva e altri eventi

Numerose aggiunte alle impostazioni di gioco tra cui Gamma, Anti Aliasing, metodo di visualizzazione ecc

Modificato il funzionamento degli eventi "Kiss The Wall" e "Wall Tap": ora dovrebbero essere più trasparenti e tolleranti

Molti miglioramenti e soluzioni "sotto il cofano"

Ci saranno anche varie correzioni e aggiornamenti al gioco che sono stati segnalati dalla community per migliorare l'esperienza di guida del giocatore. Come parte della roadmap di sviluppo dell'accesso anticipato in corso, ECC Games S.A sta lavorando con la comunità per raccogliere feedback su tutti gli aspetti del gameplay e dei contenuti per garantire che DRIFT21 continui a essere all'avanguardia nel genere di simulazione di corse di derapata.