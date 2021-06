DRIFT21 esce dalla fase Early-Access, al debutto la versione V1.0

L'editore globale 505 Games e lo sviluppatore ECC Games S.A. sono entusiasti di annunciare che il tanto atteso gioco di simulazione di corse alla deriva DRIFT21 ha lasciato l'accesso anticipato ed è stato lanciato oggi per PC tramite Steam. E come bonus, gli appassionati di drifting e corse possono acquistare DRIFT21 a un prezzo speciale scontato solo per un periodo di tempo limitato.

Durante il suo periodo in accesso anticipato, ECC Games S.A. ha lavorato instancabilmente con la community di drifting e i fan delle corse di drift per creare la migliore esperienza di gioco, portando tutte le emozioni delle vere corse di drifting su PC. La versione DRIFT21 V1.0 riceverà un aggiornamento sostanziale con nuove auto, piste e nuove modalità di gioco per espandere il gameplay e garantire che tutti i giocatori abbiano accesso alla migliore esperienza di guida disponibile.

Un tempo gareggiate illegalmente per le strade del Giappone, le corse di drifting si sono ora diffuse in tutto il mondo. Le gare sanzionate si svolgono in molti paesi tra cui Regno Unito, Germania, Polonia, Australia, Giappone e Stati Uniti e attirano i piloti ai vertici del loro gioco. Questi piloti specializzati spingono le loro abilità e le loro auto al limite per derapare a tutta velocità attraverso l'intera curva mantenendo il controllo totale.

Scegli tra 12 auto con licenza completa e prenditi il ​​tempo necessario per metterle a punto alla perfezione, fino alle più piccole parti del motore, per adattarle al tuo stile di derapata e ai circuiti che affronti. Quindi, porta la tua macchina alla deriva sui circuiti EBISU e scegli tra una delle sette avvincenti modalità per giocatore singolo tra cui attacco a tempo, carriera, corsa veloce e corsa in solitaria o metti alla prova le tue abilità contro altri piloti alla deriva di tutto il mondo in una delle cinque nuove modalità multigiocatore.

Caratteristiche: