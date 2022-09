Dying Light 2 Stay Human, annunciato il DLC "A Huntress and a Hag"

Un nuovo grande pericolo incombe sulla Città e questa volta... Può attaccare anche di giorno! Sarai il predatore o la preda? Unisciti alla Cacciatrice e affronta insieme a lei una grandissima sfida: la Strega!

Il Secondo Capitolo - "A Huntress and a Hag"

Questa volta dovrai concentrarti, se vorrai rintracciare e cacciare la tua preda. Riuscirai ad aiutare la Cacciatrice a sconfiggere una volta per tutte l'orribile Strega e la sua legione di Portapeste? La Strega è una creatura molto pericolosa, rappresenta una grande sfida per ogni cacciatore. Il tempo che trascorrerai per ottenere le nuove, fantastiche armi a distanza sarà sicuramente ben speso!

L'Agente del Nuovo Capitolo — è il momento di conoscere Shen Xiu detta La Cacciatrice, la nuova Agente del Capitolo, una cacciatrice di grande talento. Ti sei mai imbattuto in delle custodie di archi, nel corso della tua avventura? Appartenevano tutte a lei, perché è un'esperta di armi a distanza. Shen Xiu rappresenta i cosiddetti Cacciatori, una misteriosa fazione di talentuosi cacciatori impegnati a rintracciare ed eliminare gli Infetti più pericolosi. Ed è proprio inseguendo la sua ultima preda che è giunta fino alle porte della Città.

Nuovi Nemici — affronta pericoli mai visti prima, come la Strega (una minacciosa Variante di Banshee) e i Portapeste (Nemici Umani infettati dalla Strega). Ma fai attenzione: si tratta di un avversario talmente agile e veloce che sarà quasi impossibile colpirla da vicino, potrà facilmente coglierti alla sprovvista. La Strega può addirittura resistere alla luce del giorno o ai raggi UV, dovrai quindi escogitare una nuova tattica! Inoltre, è quasi impossibile distinguere i suoi Portapeste dalle persone normali. Solo il tuo Senso del Superstite potrà aiutarti a rilevarli. Quando muoiono, rilasciano una nebbia tossica che trasforma all'istante ogni nemico umano intorno a loro in un Infetto.

Nuove Armi — sblocca potenti armi del calibro della Balestra del Cacciatore, o Arco Balista, un'incredibile risorsa in più per arricchire il tuo arsenale di armi a distanza. Anche gli appassionati di armi da mischia, tuttavia, potranno divertirsi un po', grazie ad armi come il Fracassatore.

Nuove Taglie — ci sarà una nuovissima serie di taglie, che potrai ottenere solo sconfiggendo i tuoi nemici con trappole, armi a distanza o senza essere colpito.

Rivisita il Capitolo 1 – il contenuto del primo Capitolo sarà ancora disponibile. Inoltre, Harper, l'Agente del Capitolo precedente, avrà nuovissime armi, mappe, pacchetti e taglie da offrirti.

"Abbiamo voluto regalare ai giocatori una sfida senza precedenti. La Strega è stata progettata per essere un avversario straordinario, così potente da infrangere addirittura le regole del gioco, rendendo il Giorno alla Città pericoloso e intenso come la Notte. La caccia è aperta. Dovrai stare costantemente all'erta, se non vorrai diventare tu la preda." - Paweł Płaza, Publishing Product Owner di Techland per Dying Light 2 Stay Human.

Un nuovo episodio di "At the Fish Eye"

Paweł Płaza parlerà in modo più approfondito della Strega, delle sue abilità, della misteriosa fazione dei Cacciatori e dei pericoli della caccia nel nuovissimo episodio della nostra serie "At the Fish Eye"!

