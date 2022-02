Dying Light 2: Stay Human arriva in occasione del secondo anniversario di GeForce NOW

Grandi novità questo giovedì su GeForce Now: Dying Light 2 Stay Human di Techland arriva sul cloud con RTX ON e GeForce NOW festeggia il suo secondo anniversario!

I giocatori possono finalmente avventurarsi nei secoli bui che caratterizzano Dying Light 2 Stay Human, disponibile da domani in streaming sia su Steam, che l’Epic Games Store e GeForce NOW. Scopri un mondo in continua espansione con la potenza del ray-tracing, la tecnologia pensata per esaltare l'illuminazione globale, i riflessi e le ombre, per una qualità dell'immagine e un’esperienza immersiva senza precedenti.

GeForce NOW celebra anche il suo secondo anniversario con grandi novità per i suoi utenti. A partire dalla prossima settimana, gli iscritti riceveranno ricompense in Eternal Return, World of Warships e altri titoli. Il primo giovedì GFN del mese significa anche che annunciamo l’arrivo di nuovi giochi: 30 fantastici titoli in arrivo sulla piattaforma a febbraio, a partire da Life is Strange: Before the Storm Remastered e Life is Strange Remastered, entrambe già pluripremiati e ora con grafica e animazioni rinnovate.

Di seguito l'elenco completo dei nuovi titoli che si uniranno a GeForce questo mese, partendo da quelli di questa settimana:

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Dying Light 2: Stay Human

Warm Snow

Nelle prossime settimane del mese arriveranno: