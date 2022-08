Dying Light 2 Stay Human Bloody Ties, annunciato il primo DLC della Storia

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022 è stato rivelato il nuovissimo trailer di Bloody Ties, la prima storia DLC per Dying Light 2 Stay Human. I combattenti più feroci sono invitati in una nuova location, per l'inaugurazione della Carnage Hall. Ma prima di metter piede in questa nuova arena, invitiamo la community a rivisitare la Città, scaricando il nuovo community update rilasciato oggi su PC e presto disponibile anche per console.

In Bloody Ties i giocatori partiranno per una nuova avventura, fino a raggiungere un luogo straordinario dove morte, ricchezza e assoluto splendore si incontrano: la Carnage Hall. Questo vecchio teatro dell'opera sarà pieno di sfide e missioni, nuovi tipi di armi, interazioni tra i personaggi e segreti da scoprire. I giocatori che effettueranno il pre-ordine potranno accedere all'Aristocrat Pack, un pacchetto contenente un'arma e un outfit esclusivo!

Ma prima di provare questo nuovo, stravagante DLC, invitiamo la community a rivisitare l'ultimo bastione dell'umanità in Dying Light 2 Stay Human e a scaricare il community update, disponibile ora. Questo nuovo tipo di aggiornamento prende spunto dai suggerimenti ricevuti dalla community e contiene gli aggiornamenti tanto desiderati Dying 2 Have.

Questo primo community update includerà alcune importanti correzioni e modifiche per i giocatori, tra cui:

Migliorato il comportamento degli infetti durante la notte e nel corso dei combattimenti;

aumentato il tasso di spawn degli infetti speciali;

aggiunto il dispositivo per monitorare le distanze;

numerosi miglioramenti tecnici (inclusi quelli relativi alla modalità co-op e alla modalità bilanciata per PS5).

infine, ma non meno importante, i preset con il color grading E3 2019.

