Dying Light 2 Stay Human, in arrivo il DLC gratuito In the Footsteps of a Nightrunner

È il momento di espandere il vibrante mondo, così ricco di azione, di Dying Light 2 Stay Human. Insieme alla patch 1.4 arriverà il primo Capitolo gratuito, che introdurrà la tanto attesa Modalità Foto e nuovi contenuti, eventi e sistemi interni al gioco. Il primo Capitolo, inoltre, è solo l'inizio del nostro piano di 5 anni di supporto. In futuro arriveranno molte altre modifiche e miglioramenti a Villedor.

NUOVO CAPITOLO - In the Footsteps of a Nightrunner

Il tuo obiettivo è quello di unire le forze con Harper, un Nightrunner di vecchia data, per combattere contro gli Infetti Speciali che stanno mettendo in pericolo gli abitanti di The City. In cambio potrai accedere a potenti attrezzature mai viste prima.

Capitolo Agente — ti presentiamo Harper, un ex-Nightrunner che sarà il tuo aggancio in questa nuova avventura. Va' a cercarlo alla locanda The Fish Eye e aiutalo a sconfiggere gli Infetti Speciali.

— ti presentiamo Harper, un ex-Nightrunner che sarà il tuo aggancio in questa nuova avventura. Va' a cercarlo alla locanda The Fish Eye e aiutalo a sconfiggere gli Infetti Speciali. Nuovo Sistema di Ranghi e Contenuti Sbloccabili — scopri un sistema che rinforzerà il legame tra te e l'agente man mano che svolgerai le sue missioni. Inoltre, con abbastanza punti-reputazione, potrai salire di rango per sbloccare l'accesso ad armi, outfit e beni di consumo di qualità superiore.

— scopri un sistema che rinforzerà il legame tra te e l'agente man mano che svolgerai le sue missioni. Inoltre, con abbastanza punti-reputazione, potrai salire di rango per sbloccare l'accesso ad armi, outfit e beni di consumo di qualità superiore. Taglie Giornaliere e Settimanali — affronta gli Infetti a testa alta in una serie di attività notturne giornaliere e settimanali che, una volta portate a termine, ti faranno guadagnare punti-reputazione.

— affronta gli Infetti a testa alta in una serie di attività notturne giornaliere e settimanali che, una volta portate a termine, ti faranno guadagnare punti-reputazione. 2 Nuove Valute — per acquistare questi nuovi oggetti, dovrai innanzitutto raccogliere dei campioni di agenti mutageni dai cadaveri degli Infetti Speciali e ottenere gli esclusivi Gettoni di Harper per ciascun nuovo rango.

— per acquistare questi nuovi oggetti, dovrai innanzitutto raccogliere dei campioni di agenti mutageni dai cadaveri degli Infetti Speciali e ottenere gli esclusivi Gettoni di Harper per ciascun nuovo rango. Nuovi Nemici — ti presentiamo gli implacabili e feroci Infetti Mutati, il Volatile Tiranno e l'Alveare dei Volatili.

— ti presentiamo gli implacabili e feroci Infetti Mutati, il Volatile Tiranno e l'Alveare dei Volatili. Capitolo Missione — acquista un Biglietto speciale per il Capitolo Missione nel Capitolo Agente e mettiti alla prova in missioni a tempo altamente impegnative ed estenuanti che testeranno la tua furtività, le tue abilità di parkour e di combattimento fino al loro limite.

— acquista un Biglietto speciale per il Capitolo Missione nel Capitolo Agente e mettiti alla prova in missioni a tempo altamente impegnative ed estenuanti che testeranno la tua furtività, le tue abilità di parkour e di combattimento fino al loro limite. Nuove Modalità: Modalità Foto — la nostra fantastica community ce l'aveva richiesta, quindi non abbiamo potuto dire di no. La Modalità Foto è qui! Scatta un po' di foto per commemorare le tue avventure in giro per The City!

D2K: At The Fish Eye - Modalità Foto

Inoltre, oggi potrai anche guardare l'ultimo episodio della nostra serie "At The Fish Eye", in cui Marcin Surosz, il nostro fantastico Lead UX/UI Designer, parlerà della Modalità Foto in arrivo.