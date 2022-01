Dying Light 2 Stay Human, nuove info sulla modalità co-op ed aggiornamento next-gen

Techland ha confermato che Dying Light 2 Stay Human fornirà un aggiornamento gratuito per PlayStation 5 a tutti gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. L'attesissimo videogioco in uscita di Techland supporterà inoltre il servizio di Smart Delivery di Microsoft. Grazie a ciò, anche tutti i giocatori Xbox One potranno aggiornare tranquillamente le loro copie del gioco su Xbox Series X e Xbox Series S.

Accanto agli aggiornamenti gratuiti per i giocatori su console, Techland ha inoltre confermato che la modalità cooperativa multi-piattaforma e tra diverse generazioni di console non sarà disponibile per Dying Light 2 Stay Human all'uscita del gioco.

Il cross-play tra Steam ed Epic Games Store entrerà in funzione non appena il gioco uscirà, il 4 di febbraio. Techland ha già preannunciato che offriranno 5 anni di supporto per il loro nuovo titolo, perciò, grazie a questo ambizioso progetto, potremo aspettarci tanti nuovi ed entusiasmanti contenuti ed espansioni.

Detto questo, sono state rivelate alcune informazioni sulla modalità cooperativa:

Al di fuori del prologo, Dying Light 2 Stay Human sarà interamente giocabile in modalità cooperativa - si potrà anche finire il gioco

Tutti gli ospiti delle sessioni di gioco potranno conservare gli strumenti ottenuti e i progressi effettuati

Tutti giocatori potranno effettuare scelte importanti nel gioco tramite votazione, ma la decisione finale spetterà all'host della sessione

Questa settimana ha portato grandi novità per Techland, dato che Dying Light 2 Stay Human ha superato la soglia di 3 milioni di aggiunte alla Lista dei Desideri su Steam! Sembra che The City il 4 febbraio sarà piena di tanti nuovi cittadini!

Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.

