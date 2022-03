Dying Light 2 Stay Human, nuove sfide di parkour in arrivo

Ieri, 14 marzo, Dying Light 2 Stay Human ha dato il benvenuto a una nuova sfida di parkour, Flying Scorpion, giunta nella città per sfidare tutti i pellegrini e mettere alla prova le loro abilità nel sorvolare il Central Loop. Hai superato la prova? Ottimo! Da questo giovedì, il gioco offrirà nuove sfide da portare a termine.

A partire dal 17 marzo potrai affrontare quattro nuove fantastiche prove, sviluppate da Techland per ogni pellegrino in circolazione:

1. Suspension of Disbelief - Questa sfida metterà alla prova le tue abilità di corsa su muro all'interno del Central Loop!

2. Grakour - Questa sfida nella città di Old Villedor servirà per verificare tutte le tue abilità di base. Non commettere errori o potrai dire addio alla medaglia d'oro!

3. Stroll on the river - Sei pronto a sfidare l'acqua?

4. My Whole World is a Glider - Vola pellegrino... Vola in alto, supera le sostanze chimiche e cerca di non cadere, o almeno cerca di non farti male!

Ma non è tutto! Techland ha inoltre preparato At The Fish Eye, un nuovo format che si concentrerà sulle attività successive al lancio di Dying Light 2 Stay Human, dalla vita degli sviluppatori all'intrattenimento direttamente dalla città! Nel primo episodio, gli sviluppatori di Techland si sfideranno in quattro prove per guadagnarsi il premio e il titolo di primo Nightrunner di Techland! Dai un'occhiata a questo teaser, ti diamo appuntamento questa settimana alla Fish Eye Canteen!