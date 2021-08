Dying Light 2 Stay Human, nuovo gameplay trailer dedicato a Parkour e Combattimento

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Techland, in collaborazione con IGN, ha trasmesso presso il gamescom Studio un episodio speciale, il terzo, di Dying 2 Know (D2K) - gamescom Edition, parte di una webserie originale che esplora a 360° il mondo di Dying Light 2 Stay Human. Presentato da Tymon Smetkała, il lead game designer, il team di sviluppo ha svelato svariati dettagli relativi al parkour e al sistema di combattimento, dopodiché ha mostrato un'anteprima del gioco. È possibile guardare l'intero episodio qui.

Spunti di lettura:

Dying Light 2 Stay Human, Techland rivela data di uscita e dettagli sui preordinidi uscita e dettagli sui preordini

Dying Light 2 Stay Human, nuovo trailer gameplay nel 2° episodio Dying 2 Know

Il terzo episodio ha fatto luce sulle dinamiche di attraversamento della città, che grazie alle complesse meccaniche di parkour e alle realistiche animazioni in motion capture risulta molto gratificante e trasmette una forte sensazione di dinamismo. Il combattimento è un'altra parte essenziale di Dying Light 2 Stay Human, così i giocatori hanno ricevuto preziose informazioni sulle armi e sulle loro fonti d'ispirazione, nonché sul sistema di combattimento che consente di sfoggiare mosse di parkour nel corso della lotta, rendendola più divertente, sofisticata e coinvolgente.

Inoltre, Techland ha presentato la giuria che sceglierà i migliori cosplay dei personaggi di Dying Light 2 nel corso della gara UGC - Irina Meier, Lightning Cosplay, Narga & Aoki ed Enji Night. I dettagli del contest, che includono il regolamento del concorso e le altre categorie, sono disponibili qui: dyinglightgame.com/contest/.

I preordini di Dying Light 2 Stay Human sono già disponibili, con due edizioni acquistabili in negozio, Standard e Deluxe, e tre edizioni digitali: Standard, Deluxe e Ultimate. Tutti i preordini includeranno un fantastico Reload Pack digitale, contenente un outfit esclusivo, un'arma e una skin per il parapendio: preordina la tua edizione preferita oggi! Puoi trovare maggiori informazioni riguardo a tutte le edizioni disponibili qui.

Techland ha rivelato, inoltre, che Dying Light Platinum Edition sarà disponibile anche su una nuova piattaforma, Nintendo Switch, in un'edizione definitiva del gioco originale, la più ricca di contenuti. Maggiori informazioni sulla data di pubblicazione verranno annunciate in futuro.

Techland ha comunicato che l'edizione fisica della Platinum Edition per Nintendo Switch conterrà: