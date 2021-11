Dying Light 2 Stay Human, nuovo trailer dedicato a Lawan

Immergetevi nel mondo di Dying Light 2 Stay Human con l'ultimo episodio di Dying 2 Know More, in cui Tymon Smektała, il Lead Game Designer, vi racconterà molto di più su uno dei personaggi più importanti e affascinanti di Dying Light 2 Stay Human. In questo episodio gli spettatori verranno a sapere molto di più su Lawan e sulle somiglianze che la legano all'attrice che la interpreta, Rosario Dawson. Inoltre, la stessa Rosario ci racconterà un po' di più sul lavoro che ha svolto in Dying Light 2 Stay Human, nonché sulla sua esperienza nell'assumere il ruolo di Lawan.

Il quarto episodio di D2K ha presentato Lawan, un nuovo personaggio principale del gioco, interpretato da Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City) e gli spettatori hanno scoperto qualcosa di più riguardo al ruolo di Lawan nella storia di Dying Light, alla sua relazione con Aiden e ai suoi intenti.

Il suo carattere forte e indipendente influirà molto sullo stesso Aiden, così come sulle sue decisioni e sugli eventi che avranno luogo in The City. In questo episodio di Dying 2 Know More, Tymon Smektała vi racconterà dello sviluppo di questo personaggio e del perché Rosario Dawson si è rivelata la scelta perfetta per questo ruolo.

Dying 2 Know More mostrerà anche i parallelismi tra Rosario Dawson e Lawan, e gli spettatori potranno scoprire quali emozioni e tratti del carattere ha cercato di esprimere Rosario per fare apparire il suo personaggio più sfaccettato e credibile nel pericoloso mondo post-apocalittico del gioco. Questa parte dell'episodio sarà presentata da Rosario Dawson in persona.

Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Versione Cloud). I preordini sono ora disponibili su dyinglightgame.com/preorder. Tutti i preordini includeranno un eccezionale Reload Pack digitale, contenente un completo esclusivo, un'arma e una skin per il parapendio.